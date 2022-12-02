محند أرزقي فراد: أدعو وزارة التربية لإدراج نصوص الراحل سعدي في البرامج

لقد شارك في تحرير الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي أثناء الثورة، ووقف جهوده الفكرية بعد الاستقلال من أجل تحريرها من هيمنة الثقافية الفرنسية، عن طريق الدعوة إلى إيلاء أهمية قصوى للغة العربية في مجالات السيادة. لقد أثرى الدكتور عثمان سعدي المكتبة الجزائرية بعدد من المؤلفات المهمة، ولا شك أنها ستصنع له بعد رحيله عمرا ثانيا لا يفنى.

رغم اختلاف رؤانا في المسألة الامازيغية، فقد ساد بيننا احترام متبادل، وكان معجبا بمقاربتي المطروحة في إطار تكاملي مع المكون العربي الإسلامي.

أكيد أن رحيله سيترك فراغا في الساحة الثقافية، ورجاؤنا أن تفكر وزارة التربية في إدراج بعض فقرات كتبه، ضمن البرامج التعليمية.