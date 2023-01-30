محيوس: هدفي إحراز اللّقب القارّي قبل الظّفر بِعقد احترافي

قال اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوس إنه مُصمّم رفقة زملائه في المنتخب الوطني المحلّي على حصد لقب بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

ونشّط محيوس مؤتمرا صحفيا رفقة الناخب الوطني مجيد بوقرة بِمدينة وهران، الإثنين.

وأوضح محيوس أن التركيز مُنصبّ على مواجهة النيجر في نصف النهائي هذا الثلاثاء، وأيضا بذل أقصى المجهودات لِنيل اللّقب القارّي.

وعن اكتفاء المنتخب المحلّي بِتسجيل أربعة أهداف فقط في أربعة لقاءات، قال ابن الطاهير (جيجل) إن الأهمّ في مثل هذا النوع من المنافسات عالية المستوى هو حصد نقاط الفوز لا غير. عِلما أن محيوس أمضى ثلاثة أهداف من إجمالي الحصيلة الوارد ذكرها أعلاه.

وبِخصوص قوّة المنتخب المحلّي للنيجر، الذي لم تهتزّ شباكه مثلما هو الشأن لِمحلّيي “الخضر”، يُؤمن محيوس بِأنه رفقة زملائه سيجدون الحلول ومفاتيح مرمى المُنافس في محطّة المربّع الذّهبي.

وبِشأن طموحاته الاحترافية وجعل “الشان” منصّة للظّفر بِعقد احترافي في أوروبا، قال محيوس (25 سنة) إنه غير مُستعدّ للحديث عن سوق الانتقالات في عزّ منافسة كبيرة مثل التي يخوضها المنتخب المحلّي هذه الأيّام. وأضاف أنه ما زال يُمثّل ألوان اتحاد العاصمة حتى الصّيف المقبل، وبعدها سيكون له حديث آخر.

وفضلا عن تصدّره لائحة هدّافي “شان” 2023 رفقة زميل له من مدغشقر، كان أيمن محيوس قد نال جائزة أحسن لاعب في مواجهة كوت ديفوار.