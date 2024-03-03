محيوس يستعيد حسّ التهديف

عاد اللاعب الجزائري أمين محيوس مساء الأحد إلى التسجيل، بعد “صيام” دام نحو شهر ونصف الشهر.

وخسر فريق إيفردون سبور بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي ونترثور، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة السويسرية.

وأمضى المهاجم محيوس هدف فريقه إيفردون سبور في الدقيقة الـ 50، رافعا غلّته إلى 5 أهداف في بطولة سويسرا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف، بِاحتساب منافسة كأس سويسرا نسخة 2023-2024.

واستُبدل محيوس في الدقيقة الـ 73، تاركا فريقه مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

ويُشير تاريخ الـ 23 من جانفي الماضي، إلى موعد آخر هدف أمضاه أيمن محيوس لِمصلحة فريقه إيفردون سبور، وكان ضدّ الزّائر نادي لوسيرن في منافسة البطولة السويسرية.

وطرد الحكمُ اللاعبَ الصّربي ديميستر كامينوفيتش مدافع نادي إيفردون سبور، في الدقيقة الـ 68.

وتجمّد رصيد إيفردون سبور عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 9، ويشغل نادي ونترثور الرّتبة الـ 7 بِرصيد 37 نقطة.