محيوس ينال جائزة هدّاف “الشان”

نال اللاعب المحلّي الجزائري أيمن محيوس سهرة السبت جائزة هدّاف بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وسجّل المهاجم محيوس خمسة أهداف في “شان” 2023، مُتقدّما بِفارق هدفَين عن أقرب مُطارد له، وهو ما أهّله لِنيل هذه المكافأة التي تمنحها اللّجنة المُنظّمة للبطولة والتابعة لـ “الكاف”.

ويرتبط ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) – والبالغ من عمر 25 سنة – مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وقبل فريق “سوسطارة” الذي التحق به في صيف 2019، ارتدى أيمن محيوس أزياء أندية شباب جيجل وشباب باتنة وأمل عين مليلة.