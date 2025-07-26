محيوس ينتقل إلى شبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء السبت، عن انتداب اللاعب الدولي أيمن محيوس.

وأمضى المهاجم محيوس (27 سنة) عقدا، يرتدي بِموجبه زي الشبيبة حتى صيف 2028.

وكان محيوس يرتبط مع نادي إيفردون سبور السويسري بِعقدٍ، تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2026. وقد أُعير في الموسم المنقضي إلى فريق شباب بلوزداد.

وسيشارك أيمن محيوس مع المنتخب المحلي الجزائري، في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025، انطلاقا من الثاني من أوت المقبل. كما تنتظره مع نادي “الكناري” رابطة أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.