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رياضة

محيوس يُسجّل من ركلة جزاء

علي بهلولي
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محيوس يُسجّل من ركلة جزاء
ح.م
أيمن محيوس

استأنفت بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم نشاطها بعد ظهيرة الأربعاء، عقب توقّف مُبرمج اقترب من فترة شهر ونصف الشهر، بِسبب تنظيم منافسة “شان” 2023.

وفاز اتحاد العاصمة بِثلاثية نظيفة على الزّائر أمل الأربعاء، في آخر مباراة من عمر مرحلة الذهاب تنتمي إلى الجولة الـ 11.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة عبد العالي إبرير.

وسجّل أهداف الاتحاد كلّ من: آدم عليلات في الدقيقة الـ 27، وإسلام مريلي في الدقيقة الـ 54، والمهاجم أيمن محيوس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 66.

ورفع محيوس غلّته إلى 4 أهداف نصفها من ركلة جزاء، بعدما تعرّض لِانتقادات لاذعة عقب نهائي “الشان”، والطريقة التي نفّذ بها ركلة الجزاء، وعدم تمكّنه من هزّ شباك السنيغال. وبِالمقابل، رفع مريلي غلّته إلى هدفَين، وافتتح عليلات العدّاد.

وارتقى فريق “سوسطارة” بعد هذا الانتصار الثقيل، إلى المركز الـ 3 بِرصيد 25 نقطة. بينما تجمّد أمل الأربعاء في الرّتبة الـ 11 بِمجموع 19 نقطة.

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