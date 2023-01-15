محيوص جاهز لمواجهة إثيوبيا.. ذبيح يغيب وبوقرة يصّحح الأخطاء

خصص حصة فيديو لتصحيح أخطاء لقاء ليبيا

يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نيلسون مانديلا، في أجواء رائعة وحيوية كبيرة بعد أن تخلص زملاء عبد الرحمن مزيان من ضغط المباراة الافتتاحية أمام ليبيا، التي فازوا بها بهدف دون رد..

قبل أن تخدمهم نتيجة المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين إثيوبيا والموزمبيق التي انتهت بالتعادل السلبي، ويحتاج “الخضر” للفوز أمام إثيوبيا لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أجواء رائعة في صفوف “الخضر” واللاعبون تحرروا بعد المواجهة الافتتاحية

وكان مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، رفقة أعضاء طاقمه الفني تابعوا مباراة إثيوبيا والموزمبيق، السبت، من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا، من أجل الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة خاصة بالمنافسين المقبلين لـ”الخضر”، وهو الذي كان عاين قبل ذلك العديد من مباريات المنتخبين، ولم يتأخر قائد “محاربي الصحراء” السابق كثيرا في تحليل طريقة لعب منتخب إثيوبيا للاعبيه قبل مواجهة الثلاثاء، حيث خصص حصة فيديو، السبت، لتلخيص نقاط قوته وضعفه، كما عاد أيضا لمعاينة المواجهة الافتتاحية للمنتخب الوطني أمام ليبيا من أجل إبراز الأخطاء الذي وقع فيها زملاء أحمد قندوسي وتصحيحها قبل المواجهات المقبلة، خاصة ما تعلق منها بالسرعة والتسرع، ما فوّت على المنتخب الوطني العديد من الفرص في مواجهة ليبيا.

إلى ذلك، عاد المنتخب الوطني المحلي إلى التدرب، الأحد، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى وفق برنامج موحد، بعد أن قام الطاقم الفني بتقسيم اللاعبين إلى أفواج، يوم السبت، للعمل معهم وفق برنامج مدروس، مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء ليبيا والآخرين الذين غابوا عن اللقاء، في وقت تدرب فيه إسلام بكير بمفرده، وبدد المهاجم أيمن محيوص المخاوف بخصوص جاهزيته للقاء إثيوبيا بعد إصابته أمام ليبيا، حيث أثبتت الفحوص المعمقة التي خضع لها عدم معاناته من أي إصابة خطيرة تمنعه من التواجد في اللقاء المقبل، في حين تأكد غياب شعيب ذبيح الذي تعذر خضوعه للفحوص الطبية اللازمة بسبب الانتفاخ الموجود في الركبة.

من جهة أخرى، جرت تدريبات المنتخب الوطني المحلي وسط أجواء رائعة تعود لاكتساب زملاء الحارس قندوز للثقة في أنفسهم بعد الفوز في لقاء ليبيا، وتخلصهم من ضغط المباراة الافتتاحية، وهو الأمر الذي سيخدمهم دون شك أمام إثيوبيا على اعتبار أنهم سيدخلون اللقاء متحررين ومستعدين لتقديم أفضل ما لديهم، وهو الأمر الذي أشار إليه بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد المواجهة الافتتاحية، مشيرا إلى استعادة لاعبيه للثقة سينعكس على طريقة لعبهم في أرضية الميدان، وهم المرشحون الأبرز للتتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في هذه البطولة.