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رياضة

محيوص خارج حسابات الزمالك

الشروق الرياضي
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محيوص خارج حسابات الزمالك

أكدت مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك أن آخر مستجدات الموقف الخاصة باللاعب الجزائري أيمن محيوص مهاجم نادي اتحاد العاصمة، اللاعب الذي ارتبط اسمه فى الأيام الأخيرة باحتمالية الانتقال إلى نادي الزمالك في الموسم القادم لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض كشف مصدر فى النادى عن آخر مستجدات الموقف.

حيث أكد مصدر في النادي أن اللاعب أصبح خارج الحسابات الفنية لنادى الزمالك وأنه تم صرف النظر عن التعاقد معه بصورة نهائية. وشدد المصدر على أنه جاري البحث الآن عن مهاجم أفضل منه للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم.

واستكمل المصدر توضيحه بأن الزمالك من الأساس لم يدخل فى تفاوض مباشر مع اللاعب، وإنما كان مجرد ترشيح من جانب بعض الوكلاء، والأمر انتهى وتم صرف النظر عنه. الزمالك الآن لدية الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي، في انتظار التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي.

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