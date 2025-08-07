محيوص: “نستهدف التتويج بلقب بطولة “الشان”

قال المهاجم أيمن محيوص، إن المنتخب الوطني للمحليين يستهدف التتويج بلقب النسخة الحالية من “الشان”.

وأكد مهاجم المنتخب الجزائري للمحليين، في حوار خص به موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن العناصر الوطنية ستبذل كل ما في وسعها حتى يكون المنتخب في المستوى، ويشرف الجزائر.

وتحدث محيوص عن البداية المثالية التي حققها “الخضر” في النسخة الحالية من “الشان”، حيث قال: ” كنا نفكر في الدخول بقوة، ولكن لم نعتقد أننا سنفوز بثلاثية، لأن المنتخب الأوغندي هو البلد المُنظم، لقد منحنا المنافس حقه، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، طبقنا تعليمات الطاقم الفني، وعرفنا كيف نسيطر على المباراة، ونسيرها لصالحنا”.

كما تطرق هداف المنتخب الجزائري في “الشان”، عن طموحاته في هذه النسخة بعد تسجيله تسعة أهداف في النسخة الماضية: ” أنا أعمل على مساعدة منتخبي قبل كل شيء، ثم تأتي الأهداف لوحدها، هدفنا هو الفوز بالمباريات والتتويج باللقب، في الدورة الماضية، تُوجت بجائزة الهدّاف لكننا خسرنا النهائي، وأتمنى أن نفوز بالنهائي ونتوج باللقب في هذه النسخة”.

وعاد محيوص للحديث عن طريقة تنفيذه ركلة الترجيح في نهائي نسخة 2022 أمام السنغال، وقال: ” كانت ركلة الترجيح تلك تساوي التتويج باللقب، لكنه لم يكن من نصيبنا، يجب ألا يفشل اللاعب ويواصل العمل، ربما كانت لدي ثقة زائدة في تلك الركلة، وهو ما جعلني أضيعها”.

وأضاف: ” في ذلك الوقت، كانت تلك هي طريقتي في تسديد ضربات الجزاء، حتى في فريقي آنذاك نادي إتحاد الجزائر، كنت أنفذها بتلك الطريقة، وحتى في بطولة “شان” سجلت ركلتين بتلك الطريقة، وسجلت أمام كوت ديفوار في ربع النهائي بنفس الطريقة وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، رغم الضغط الكبير آنذاك، حيث كنا نلعب بـ 10 لاعبين، التوفيق من عند الله، الآن لدينا فرصة أخرى، وسنقوم بكل شيء للتعويض والتتويج باللقب في النسخة الحالية”.