-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محيوص: “نستهدف التتويج بلقب بطولة “الشان”

عمر سلامي
  • 80
  • 0
محيوص: “نستهدف التتويج بلقب بطولة “الشان”
أرشيف
أيمن محيوص

قال المهاجم أيمن محيوص، إن المنتخب الوطني للمحليين يستهدف التتويج بلقب النسخة الحالية من “الشان”.

وأكد مهاجم المنتخب الجزائري للمحليين، في حوار خص به موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن العناصر الوطنية ستبذل كل ما في وسعها حتى يكون المنتخب في المستوى، ويشرف الجزائر.

وتحدث محيوص عن البداية المثالية التي حققها “الخضر” في النسخة الحالية من “الشان”، حيث قال: ” كنا نفكر في الدخول بقوة، ولكن لم نعتقد أننا سنفوز بثلاثية، لأن المنتخب الأوغندي هو البلد المُنظم، لقد منحنا المنافس حقه، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، طبقنا تعليمات الطاقم الفني، وعرفنا كيف نسيطر على المباراة، ونسيرها لصالحنا”.

كما تطرق هداف المنتخب الجزائري في “الشان”، عن طموحاته في هذه النسخة بعد تسجيله تسعة أهداف في النسخة الماضية: ” أنا أعمل على مساعدة منتخبي قبل كل شيء، ثم تأتي الأهداف لوحدها، هدفنا هو الفوز بالمباريات والتتويج باللقب، في الدورة الماضية، تُوجت بجائزة الهدّاف لكننا خسرنا النهائي، وأتمنى أن نفوز بالنهائي ونتوج باللقب في هذه النسخة”.

وعاد محيوص للحديث عن طريقة تنفيذه ركلة الترجيح في نهائي نسخة 2022 أمام السنغال، وقال: ” كانت ركلة الترجيح تلك تساوي التتويج باللقب، لكنه لم يكن من نصيبنا، يجب ألا يفشل اللاعب ويواصل العمل، ربما كانت لدي ثقة زائدة في تلك الركلة، وهو ما جعلني أضيعها”.

وأضاف: ” في ذلك الوقت، كانت تلك هي طريقتي في تسديد ضربات الجزاء، حتى في فريقي آنذاك نادي إتحاد الجزائر، كنت أنفذها بتلك الطريقة، وحتى في بطولة “شان” سجلت ركلتين بتلك الطريقة، وسجلت أمام كوت ديفوار في ربع النهائي بنفس الطريقة وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، رغم الضغط الكبير آنذاك، حيث كنا نلعب بـ 10 لاعبين، التوفيق من عند الله، الآن لدينا فرصة أخرى، وسنقوم بكل شيء للتعويض والتتويج باللقب في النسخة الحالية”.

مقالات ذات صلة
ماذا يفعل اللاعب مع إدارة النادي إذا لم يقبض أجرته؟

ماذا يفعل اللاعب مع إدارة النادي إذا لم يقبض أجرته؟

كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. “الكاف” تشيد بأداء المنتخب الجزائري

كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. “الكاف” تشيد بأداء المنتخب الجزائري

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

فوز شباب قسنطينة

فوز شباب قسنطينة

رسميا… ألكسندر أوكيدجا يغيب عن “الخضر” في كأس إفريقيا 2025

رسميا… ألكسندر أوكيدجا يغيب عن “الخضر” في كأس إفريقيا 2025

عملية جراحية ناجحة لِمدافع “العميد” منزلة

عملية جراحية ناجحة لِمدافع “العميد” منزلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد