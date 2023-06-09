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رياضة
اتحاد العاصمة

“محيوص وبلعيد يملكان عروضا للاحتراف خارج الوطن”

ع. ع
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“محيوص وبلعيد يملكان عروضا للاحتراف خارج الوطن”

بعد فوزه بكأس الكاف والتأهب للعب كأس السوبر الإفريقي، يتواجد ما لا يقل عن 14 لاعبا في نهاية عقودهم، وستتفاوض معهم الإدارة قريبا لتجديد عقودهم.

وتحدث الجمعة في تصريحات صحفية رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، عن مستقبل لاعبيه المنتهية عقودهم، بالإضافة لمستقبل المدرب عبد الحق بن شيخة.

وقال سيد أحمد أعراب: “صحيح أننا نملك عدة لاعبين في نهائية عقدهم مع الفريق على غرار محيوص، لوصيف، بلعيد، وغيرهم”، كما أضاف: “سنناقش ملف قائمة المسرحين، واللاعبين الذين سنعمل على تجديد عقدهم، مع المدرب بن شيخة، بعد مباراة مولودية وهران”. وأردف: “هناك لاعبون يملكون عروضا من خارج الوطن، على غرار محيوص المطلوب في أحد الأندية الخليجية، بالإضافة لبلعيد المطلوب في أوروبا”. وتابع سيد أحمد أعراب: “بن شيخة منحنا موافقته الرسمية لتشريف عقده مع الفريق، الذي يدوم إلى نهاية الموسم المقبل”.

وكان بن شيخة قد أكد أنه أمضى عقدا مدته 18 شهرا انقضت منه ستة أشهر فقط وبقي له موسم كامل مع الاتحاد أكد في حصة تلفزيونية أنه: “سيشرف عقده مع الاتحاد إلى نهايته”.

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