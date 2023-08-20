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رياضة

محيوص يبصم على بداية مميزة رفقة إيفردون

ط. بوغراب
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محيوص يبصم على بداية مميزة رفقة إيفردون

 قاد الدولي الجزائري، أيمن محيوص، فريقه إيفردون لفوز كبير على مضيفه هوت غروير بنتيجة 9-0، في اللقاء الذي جمع بينهما، السبت، على ملعب “بولير” ضمن الدور الـ32 لكأس سويسرا، منتزعا بذلك ورقة العبور إلى الدور القادم بكل سهولة.

وتمكّن هدّاف اتحاد الجزائر، سابقا، من خطف الأضواء في أول مشاركة رسمية له، بتسجيله رباعية كاملة مع فريقه الجديد، وهو ما سيمنح له دفعة معنوية في المستقبل، خاصة وأنه يريد كسب ثقة المدرب جمال بلماضي في قادم المواعيد.

يذكر أن هيثم لوصيف، لم يشارك في المواجهة بعد تأخره في الإلتحاق بالنادي السويسري، حيث من المنتظر ان يتم إشراكه تدريجيا في اللقاءات القادمة.

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