محيوص يتفوق على فينيسيوس ويحتفظ بصدارة الهدافين الدوليين لشهر فيفري

حافظ لاعب المنتخب الوطني للمحليين أيمن محيوص، على صدارة الهدافين الدوليين، في شهر فيفري، برصيد 6 أهداف.

ونشر الإتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، الأربعاء، ترتيب الهدافين الدوليين إلى غاية 28 فيفري، من سنة 2023.

ويحتل محيوص المركز الأول في قائمة الهدافين الدوليين لسنة 2023 ، لشهر فيفري، بفضل الأهداف الخمسة التي سجلها من المنتخب الوطني للمحليين في الشان، بالإضافة إلى هدف واحد سجله في فيفري، مع إتحاد العاصمة في كأس الكاف.

ويحتل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المركز الثاني برصيد 5 أهداف، رفقة لاعب الهلال السعودي، النيجيري إيغالو برصيد 5 أهداف.