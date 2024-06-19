محي الدين اسطنبول : الجزائر تنتج 03 مليون حذاء سنويا

لدينا اكتفاء ذاتي في انتاج الجلود

كشف مدير وحدة انتاجية تابعة للمجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتاكس”، محي الدين اسطنبول، عن تسجيل تطور ملحوظ في القدرات الإنتاجية لـ”جيتاكس”، حيث أضحت تغطي ما بين 18 إلى 23 من المائة من إحتياجات السوق الوطنية، و 100 من المائة من احتياجات القطاع العسكري وشبه العسكري بالجزائر.

وفي تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، أكد محي الدين اسطنبول، أن “الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في الجلود، حيث بلغت نسبة الإنتاج 90 من المائة”، كاشفا في الوقت ذاته، عن “إنتاج 03 مليون حذاء سنويا، أما فيما يخص إنتاج القفازات، صار بإمكان المجمع إنتاج 100 ألف قفاز سنويا، في حين بلغ حجم إنتاج الملابس الجلدية 30 ألف قطعة سنويا”.

وتحدّث اسطنبول، عن اتخاذ استراتيجية جديدة لتطوير مجال النسيج والجلود في الجزائر، حيث عمد مجمع “جيتاكس” إلى اقتناء ماكينات جديدة وفق مخطط التطوير الذي استفادت منه كل فروع المجمع، الأمر الذي مكن من رفع القدرات الإنتاجية في صناعة النسيج والجلود”.

وبخصوص حملة جمع جلود الأضاحي التي باشرتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني منذ أربع سنوات، أكد ضيف الصباح بأن “هذه الحملة تتضمن بعدا اقتصاديا وآخر بيئيا”، مشيرا إلى أن “الوزارة الوصية حرصت خلال هذه السنة على استغلالها بشكل أمثل، عبر تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها قبل شهور من حلول عيد الأضحى”.