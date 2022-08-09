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اقتصاد

محي الدين علواش مديراً عاماً بالنيابة لمتعامل الاتصالات “جازي”

الشروق أونلاين
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محي الدين علواش مديراً عاماً بالنيابة لمتعامل الاتصالات “جازي”

تم الثلاثاء، تعيين محي الدين علوش مديرا عاما بالنيابة لمتعامل الاتصالات الرقمية جازي.

وجاء ذلك، حسب مراجع الشروق اونلاين، بعد إتمام صفقة استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار على حصة فيون الروسية في جازي وبذلك سيخلف الفرنسي ماتيو غالفاني.

محي الدين علوش إطار في الاتصالات وواحد من كوادر المتعامل جازي.

وفي 5 أوت الماضي أنهت، شركة الاتصالات الهولندية متعددة الجنسيات “فيون” بيع جميع أسهمها في شركة الهاتف المحمول “جازي” الجزائرية، بمبلغ قدره 682 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “فيون”، كان ترزيوغلو: “أكملنا اليوم بيع حصتنا في جازي إلى شريكنا الجزائري، مما يمثل خطوة مهمة في إستراتيجيتنا لترشيد نفقات المجموعة”.

وتمت الصفقة في إطار “حق الشفعة”، الذي يمنح الجزائر الحصول على أسهم الشركات الأجنبية التي تتعامل في السوق الجزائرية.

ويكون وبهذا الشكل، قد استحوذت الجزائر على الشركة بنسبة مائة بالمائة، بعدما كانت تمتلك نسبة 51 بالمائة منذ عام 2015، حيث تحصل الصندوق الوطني للاستثمار، على 51 بالمائة من رأس مال الشركة بعد 3 سنوات من المفاوضات وأكثر من 4 سنوات من النشاط تبعا لشروط الاتفاقية، بينما احتفظت مجموعة “فيون” منذ ذلك الوقت، بمسؤولية تسيير الشركة.

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