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مخابرات روسيا الخارجية: خسائر الجيش الفرنسي في أوكرانيا هي الأعلى منذ تلك التي سجلها في الجزائر

الشروق أونلاين
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مخابرات روسيا الخارجية: خسائر الجيش الفرنسي في أوكرانيا هي الأعلى منذ تلك التي سجلها في الجزائر
إيتار تاس
مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين.

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، 19 مارس، أن خسائر الجيش الفرنسي في أوكرانيا هي الأعلى منذ تلك الخسائر البشرية التي سجلها في الجزائر، حسب ما نقلته وكالة إيتار تاس.

ناريشكين قال أن “الجيش الفرنسي قلق إزاء خسائره في أوكرانيا، وهي الأعلى منذ حرب الجزائر في القرن العشرين، في حين تخفي باريس بعناية ليس فقط عدد الضحايا ولكن أيضا حقيقة انتشار قواتها هناك.”

مضيفا أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، “لا يعترف بمقتل جنود فرنسيين في أوكرانيا خوفا من الاحتجاجات خاصة في ظل مظاهرات المزارعين”.

مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، قال كذلك أنه “يتم بالفعل إعداد وحدة فرنسية لإرسالها إلى أوكرانيا، وفي المرحلة الأولية سيصل تعدادها إلى 2000 شخص”، مؤكدا أنه “سوف تصبح الوحدة الفرنسية في أوكرانيا هدفاً مشروعاً وأولوياً للقوات الروسية”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر “دعم أوكرانيا” في باريس يوم الإثنين، 26 فيفري “لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء”.

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