مخابر “أسترا زينيك” لإنتاج أدوية السرطان وأمراض الدم والسكري

الوزير عون يبحث الملف مع سفير السويد ومسؤولي الشركة

اتفق وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، مع سفير المملكة السويدية بالجزائر على “دعم وتشجيع التبادلات وربط العلاقات بين المتعاملين الصيدلانيين في كلا البلدين لتمكينهم من التعرف على السوق الصيدلانية والاستفسار عن فرص الاعمال المتعددة التي يتيحها إنتاج المواد الصيدلانية وتوزيعها وتصديرها على المستويين الإقليمي والقاري”.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، السفير بجورن هاكمارك، رفقة وفد من مختبرات “أسترا زينيكا”، برئاسة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سكاندر رامي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، في مسعى تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والسويد، وسمح، وفقا لذات المصدر، بـ”مراجعة مدى تقدم الشراكة بين الطرفين وكذا آفاق تطوير الاستثمارات وتثبيت مخابر أسترا زينيكا في الجزائر عبر توطين إنتاج الأدوية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، المستخدمة في المخططات العلاجية للسرطان وأمراض الدم والسكري، مع إنشاء بيئة ملائمة لنقل التكنولوجيا ودعم البحث والتطوير”.

وركزت المناقشات بين الطرفين على السبل الكفيلة لتعزيز التعاون المؤسساتي في مجال صناعة المواد الصيدلانية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارات المختلفة وتوأمة بين وكالات المواد الصيدلانية للبلدين.