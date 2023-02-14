-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الوزير عون يبحث الملف مع سفير السويد ومسؤولي الشركة

مخابر “أسترا زينيك” لإنتاج أدوية السرطان وأمراض الدم والسكري

ك. ل
  • 201
  • 0
مخابر “أسترا زينيك” لإنتاج أدوية السرطان وأمراض الدم والسكري
ح.م

اتفق وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، مع سفير المملكة السويدية بالجزائر على “دعم وتشجيع التبادلات وربط العلاقات بين المتعاملين الصيدلانيين في كلا البلدين لتمكينهم من التعرف على السوق الصيدلانية والاستفسار عن فرص الاعمال المتعددة التي يتيحها إنتاج المواد الصيدلانية وتوزيعها وتصديرها على المستويين الإقليمي والقاري”.
وجاء ذلك خلال استقبال الوزير، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، السفير بجورن هاكمارك، رفقة وفد من مختبرات “أسترا زينيكا”، برئاسة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سكاندر رامي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، في مسعى تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والسويد، وسمح، وفقا لذات المصدر، بـ”مراجعة مدى تقدم الشراكة بين الطرفين وكذا آفاق تطوير الاستثمارات وتثبيت مخابر أسترا زينيكا في الجزائر عبر توطين إنتاج الأدوية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، المستخدمة في المخططات العلاجية للسرطان وأمراض الدم والسكري، مع إنشاء بيئة ملائمة لنقل التكنولوجيا ودعم البحث والتطوير”.
وركزت المناقشات بين الطرفين على السبل الكفيلة لتعزيز التعاون المؤسساتي في مجال صناعة المواد الصيدلانية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارات المختلفة وتوأمة بين وكالات المواد الصيدلانية للبلدين.

مقالات ذات صلة
البلدان الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء

البلدان الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء

لجان لمتابعة تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في الإنجليزية

لجان لمتابعة تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في الإنجليزية

“حماية المستهلك” تحذر من البقع الخضراء على الدجاج

“حماية المستهلك” تحذر من البقع الخضراء على الدجاج

سائقون محترفون لوقف مجازر الطرقات

سائقون محترفون لوقف مجازر الطرقات

انطلاق تحضير برامج التكوين التكميلي لطلبة الدكتوراه

انطلاق تحضير برامج التكوين التكميلي لطلبة الدكتوراه

الكشف عن موعد إعادة فتح معبر الدبداب أمام الحركة التجارية

الكشف عن موعد إعادة فتح معبر الدبداب أمام الحركة التجارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد