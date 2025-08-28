مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الإطارات.. الدرك الوطني يُنبه
نبهت قيادة الدرك الوطني، الخميس، من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة على إطارات المركبات، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان ضغط الهواء داخل العجلات، مما يؤثر على التحكم في السيارة وكفاءة الكبح، ويزيد من احتمالية تلف الإطار أو انفجاره.
ودعت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على موقع فايسبوك السائقين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية أهمها:
- التحقق الدوري من ضغط الإطارات.
- مراقبة حالة الإطارات والتأكد من سلامة المنحوتات أو الرسم الذي يظهر على الإطار وعمقها.
- تجنب القيادة بسرعات عالية، باعتبار أن لكل إطار مؤشر سرعة محدد، وتجاوزه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته وبالتالي انفزاره.