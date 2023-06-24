مخاطر الكيس المائي خلال العيد.. هذه نصائح وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة التقيد ببعض الاحتياطات قصد تفادي أي خطر لعدوى الكيس المائي خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الكيس المائي متفشي في الجزائر ويعد مشكلة بالنسبة للصحّة العمومية، إذ أنّ أعراضه لا تظهر في بداية المرض بحيث لا يمكن تشخيصه إلاّ في مرحلة المضاعفات (ظهور الأكياس داخل أعضاء الجسم)، الأمر الذي يستوجب إجراء عملية جراحية غالبا ما تكون ثقيلة ومعقّدة.

وقدمت الوزارة في بيانها جملة من النصائح وهي:

1- أخذ كل الترتيبات لفحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطري.

2- في حالة عدم التمكّن من إجراء هذا الفحص، يجب:

– إجراء فحص دقيق لأعضاء الكبش (الكبد و الرئتين) و كذا بقية الأحشاء بحثا عن الأكياس أو الحويصلات (كريات الماء).

– غلي أو حرق أعضاء الأضحية و الأحشاء الأخرى التي تحمل أكياسا مائية.

– دفن أعضاء الأضحية والأحشاء الأخرى التي تحمل أكياسا مائية عميقا (50 سم) بحيث لا تستطيع الكلاب الضالّة انتشالها.

– عدم رمي الأعضاء والأحشاء المشبوهة في الطبيعة.

– عدم تقديم الأعضاء و الأحشاء المصابة للكلاب (سواء كلابكم أو كلاب أخرى، كلاب الجيران، مثلا)، لأنّها تعتبر خزّانا لطفيليات هذا المرض.

– عدم رمي أعضاء الأضحية المصابة مع النفايات المنزلية ( فقد تأكلها الكلاب الضّالة).

3- الحفاظ على القواعد الأساسية للنظافة:

– غسل الأيدي قبل الأكل.

– غسل الأيدي بعد لمس الكلاب.