مخاطر صحّية تتهدّد مرضى السكري في الصيف

يتسوّقون ويبقون في الشوارع رغم الأجواء الحارّة

يتجاهلُ كثير من مرضى السّكري، تعليمات أطبائهم بتجنّب الخروج خلال الأيام الحارة، فنجد كبار السن خصوصا يتجوّلون في الأسواق والشوارع، ما يعرضهم لنوبات ارتفاع أو انخفاض مفاجئ لنسبة السّكري في الدّم.

ويؤكد المرشد الصحي ورئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، فيصل أوحدة في تصريح لـ”الشروق”، على أن الأجواء الحارة تؤثر على مريض السكري، وتصيبه باختلالات خطيرة في مستويات السكر، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما تؤثر على فعّالية الأدوية وأداء الأجهزة الطبية، مع ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المُرتبطة بالحرّ.

ويوضح أوحدة، بأن الأطبّاء ينصحون مرضى السكري بتجنّب الخروج في الأجواء الحارّة، لأنها تتسبب في ارتفاع سكر الدم، فالحرّ يصيب الجسم بالجفاف لفقدانه السّوائل بسرعة بسبب التعرق ما يؤدي إلى تركّز الجلوكوز في الدم وارتفاع مستواه.

ويقول، بأن الحرارة قد تؤثر على طريقة استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعل التحكّم في السّكر أصعب ويستدعي أحيانًا تعديل الجُرعات.

وينصح المتحدث مرضى السكري، بتجنّب ممارسة نشاطات بدنية مُرهقة، خاصة الرياضة في أوقات الحر، لأنها تساهم في تقليل استهلاك الجلوكوز ما يتسبّب في ارتفاع نسبة السكري في الدم، بينما يتعرض آخرون، إلى انخفاض سُكر الدم، بسبب زيادة سرعة امتصاص الأنسولين، لأن الحرارة العالية قد تسرّع امتصاص الأنسولين من موضع الحقن، ما يؤدي إلى انخفاض حادّ وسريع في نسبة السكري.

شُرب الماء بكثرة ضرورة…

وأشار رئيس جمعية مرضى السكري، إلى أن الجفاف والإرهاق الحراري، يؤثران على توازن الطاقة، مما يزيد من احتمال انخفاض السكر، خصوصًا إذا لم تتم مراقبة الحالة بشكل دقيق.

ومن جهة أخرى، يصاب مرضى السكري بأمراض مرتبطة بالحر من غير ارتفاع وانخفاض السكري، ومنها ضعف تنظيم حرارة الجسم، ويشرحها أوحدة، بأن بعض مرضى السكري يعانون من تلف في الأعصاب أو الأوعية، ما يضعف قدرة الجسم على التعرّق وتبريد نفسه، فيصبحون أكثر عرضة للإرهاق الحراري وضربة الشمس، زيادة على تأثّر الأدوية وأجهزة قياس السكري بارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى فقدان فعاليتها بالكامل، خاصة حقن الأنسولين.

ولتفادي مثل هذه الطوارئ، ينصح المتحدث، بضرورة انتباه مريض السكري لبعض الأعراض، ومنها الدوخة والغثيان والصداع وتسارع ضربات القلب وتشنجات عضلية، مع اختيار ساعات الصباح الباكر أو ما بعد غروب الشمس للخروج، والحرص على تعويض السّوائل المفرزة من الجسم، بشرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم.