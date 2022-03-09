مخاوف من الكولسة بعد تعيين جوشوا وغاساما لإدارة مبارتي الجزائر والكاميرون

أثار تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، لإدارة مباراة الذهاب بين الكاميرون والجزائر في دوالا، يوم 25 مارس الجاري، مخاوف الجماهير الجزائرية..

وأبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم بعد تعيين جوشوا، تخوفاتهم من أن تفعل الكولسة فعلتها في لقاء الذهاب، خاصة بالنظر للأهمية التي تكتسيها نتيجة لقاء الذهاب في الكاميرون، قبل مباراة الإياب بالجزائر يوم 29 مارس.

وما يبرر مخاوف الكثير من الجماهير الجزائرية، هي السوابق التي يملكها الحكم جوشوا مع المنتخب الجزائري، خاصة وأن الإتحاد الجزائري كان قد تقدم بشكوى ضد هذا الحكم، بعد مباراة بوركينافاسو التي جرت في مراكش، لحرمانه “الخضر” من ركلة جزاء شرعية.

وذهب البعض في تعليقاتهم بعد تعيين الحكم البوتسواني، للتأكيد أن تعيين حكم سبق وللفاف، وأن تقدمت بشكوى ضده أمر يثير الكثير من التساؤلات، وأنه كان من الأجدر تعيين حكم آخر لتجنب أي تأويلات.

ويرى البعض أن السن المتقدم لجوشوا، الذي يتواجد في نهاية مشواره التحكيمي، يجعله قادرا على القيام بأي مهمة قذرة لصالح أطراف معينة، بما أن ليس لديه أي طموح للتواجد في مونديال قطر.

بالنسبة للحكم الغامبي فقد اختلفت تعليقات الجماهير الجزائرية، حوله، فهناك من يراه أقل سوءا من جوشوا، في حين يرى البعض بأن كلا الحكمين، يتمتعان بخبرة كبيرة وفي نفس الوقت، يعدان من الحكام الذين يتولون القيام بمهمات في إطار الكولة، التي تشتهر بها الكرة الإفريقية.

وبعيدا عن المخاوف، أبدى البعض إرتياحه لتعيين حكام أوروبيين لتقنية الفيديو، وحسبهم فإن تواجد حكام أجنبيين من خارج القارة السمراء، سيجعل الحكمين الرئيسيين، تحت الأنظار، ما يقلل من احتمالات قيامهم بأي قرارات خاطئة ومؤثرة.