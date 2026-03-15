تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك

مخبر متنقل لمراقبة السلع المستوردة يدخل حيز الخدمة بميناء الجزائر

مؤسسة ميناء الجزائر
جانب من عملية دخول المخبر حيز الخدمة

دخل مخبر متنقل مخصص لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة حيز الخدمة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز منظومة الرقابة على السلع المستوردة عبر توفير مخابر متنقلة على مستوى الموانئ، بما يسمح بإجراء التحاليل مباشرة في الميناء دون الحاجة إلى إرسال العينات إلى المخابر الثابتة.

ويتيح هذا المخبر، المجهز بتقنيات حديثة، تسريع عمليات الفحص وتعزيز فعالية الرقابة على مختلف السلع المستوردة، من خلال إجراء تحاليل فيزيـوكيميائية وميكروبيولوجية لمجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية واللحوم والقمح والزيوت، إضافة إلى مواد التجميل والتنظيف، إلى جانب اختبارات دقيقة على الأجهزة الكهرومنزلية، بما يعزز حماية صحة وسلامة المستهلك ويرتقي بنوعية الإنتاج الوطني.

وجرت عملية دخول المخبر المتنقل حيز الخدمة بحضور المدير العام لـ المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، ورئيسة المفتشية الحدودية لمراقبة الجودة وقمع الغش، إلى جانب إطارات من وزارة التجارة، حيث كان في استقبالهم المدير العام لـ مؤسسة ميناء الجزائر رفقة إطارات المؤسسة.

وتزامنت هذه العملية مع إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ 15 مارس، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تعزيز آليات الرقابة على السلع المتداولة وضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.

مقالات ذات صلة
جيلي الصينية تطلق مشاريع فضائية استراتيجية في الجزائر

جيلي الصينية تطلق مشاريع فضائية استراتيجية في الجزائر

تنظيم المعرض الوطني للأجبان والألبان بهذا التاريخ

تنظيم المعرض الوطني للأجبان والألبان بهذا التاريخ

الجزائر على أعتاب السيادة الإنتاجية في قطاع الألبان

الجزائر على أعتاب السيادة الإنتاجية في قطاع الألبان

لضمان استقرار السوق.. اتحاد التجار يدعو للمداومة أيام العيد

لضمان استقرار السوق.. اتحاد التجار يدعو للمداومة أيام العيد

3 بالمئة فقط من الشركات الاقتصادية تنفذ أحكام إدماج العمال المفصولين!

3 بالمئة فقط من الشركات الاقتصادية تنفذ أحكام إدماج العمال المفصولين!

فيديو لمصنع فيات بوهران يظهر نهاية عهد نفخ العجلات

فيديو لمصنع فيات بوهران يظهر نهاية عهد نفخ العجلات

