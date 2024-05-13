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الجزائر
نتوقع بلوغ 9.4 مليون مسافر قبل نهاية 2024

مختار مديوني: سنطلق تطبيق إلكتروني خدماتي لمستغلي مطار الجزائر

الشروق أونلاين
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مختار مديوني: سنطلق تطبيق إلكتروني خدماتي لمستغلي مطار الجزائر

 كشف مختار مديوني، الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن توجه الشركة لإطلاق تطبيق إلكتروني، يوفر للمسافرين معلومات دقيقة عن أوقات إقلاع وهبوط الطائرات وكذا الرحلات المبرمجة على مستوى المطار.

وأعرب المتحدّث عن توقعاته بارتفاع عدد المسافرين المستغلين لمطار الجزائر إلى 9.4 مليون مسافر، قبل نهاية العام الجاري 2024، مفيدا بتسجيل 8.6 مليون مسافر في سنة 2023.

ولبلوغ التوقعات السالفة الذكر، كشف مختار مديوني، عن مشروع لتوسعة مطار الجزائر، ويتعلق الامر بإضافة مدرج هبوط جديد، متناسق مع المدارج السابقة، وذلك بغية التحكم في العدد الكبير من مستغلي المطار القادمين إلى الجزائر بشكل مباشر وأولئك الذي يستعملونه للتحوّل إلى وجهات أخرى أوربية وأفريقية.

وفي إطار تطوير وعصرنة مطار الجزائر، كشف مختار مديوني، عن تقديم الشركة العمومية، إقتراحا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعقد اتفاق مع معهد الذكاء الاصطناعي للعمل جميعا من أجل تطوير قدرات المطار.

وكشف المتحدّث عن وقف استيراد عربات حمل حقائب المسافرين الموجودة على مستوى المطار وشراء عرباء محلية الصنع، مؤكدا في الوقت ذاته، عن فتح مناقصة دولية خاصة بخدمات الأمتعة المطارية قريبا، لتطوير هذا المجال وعصرنه.

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