منظمة الصحة العالمية تدعو أوكرانيا للتخلّص من “مسبّبات خطيرة للأمراض” في مختبراتها.. ما القصة؟

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات في أوكرانيا بالتخلّص الآمن من “مسبّبات شديدة الخطورة للأمراض”. قالت إنها موجودة في مختبرات الصحة العامة في البلاد.

وحسب ما ذكرته رويترز الجمعة، يوجد في أوكرانيا مختبرات للصحة العامة تجري أبحاثا حول الأمراض والأوبئة، بما في ذلك وباء كورونا. وتتلقى هذه المختبرات الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

ويتخوّف خبراء الأمن الحيوي من تسبّب التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا في تزايد مخاطر تسرّب مسبّبات خطيرة للأمراض. في حالة تدمير أي من هذه المنشآت، تقول رويترز.

وردًّا على أسئلة من رويترز، قالت منظمة الصحة العالمية في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس إنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لعدّة سنوات. لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع “التسرّب العرضي أو المتعمّد لمسبّبات الأمراض”.

وتابعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في ردّها على رويترز:”كجزء من هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في أوكرانيا والهيئات المسؤولة الأخرى، بشدّة، بتدمير مسبّبات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي تسرّبات محتملة”.

ولم تقدّم المنظمة تفاصيل أخرى حول طبيعة مسبّبات الأمراض المعنية بالتحذير. ولا عن استجابة السلطات الأوكرانية لتوصيتها من عدمها، تشير رويترز.

طيور تنقل أمراضا فتاكة.. روسيا تكشف عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها

ويوم الخميس، كشفت روسيا عن مخطط بيولوجي أمريكي ضدها، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية متمثلة في طيور تعمل على نقل أمراض فتاكة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس 10 مارس، أنها تمكنت من القبض على طيور مرقمة، تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا: “كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممول من (وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاغون في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة”.

وأضاف أن موسكو حصلت على “وثائق قدمها موظفو المختبرات الأوكرانية”، مشيرا إلى “نقل مواد بيولوجية بشرية مأخوذة في أوكرانيا إلى دول أجنبية بطلب من ممثلين أمريكيين”.

وتحدث كوناشينكوف عن “مشروع أمريكي لنقل مسببات أمراض عن طريق طيور برية مهاجرة بين أوكرانيا وروسيا ودول مجاورة أخرى”.

وأكد أن الولايات المتحدة تخطط “لإجراء أبحاث حول مسببات أمراض من طيور وخفافيش وزواحف في أوكرانيا في العام 2022″، فضلا عن “إمكان انتشار حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة”.

وأضاف: “في المختبرات الممولة في أوكرانيا، تظهر وثائق أن تجارب أجريت على عينات من فيروس كورونا الذي تنقله الخفافيش”.