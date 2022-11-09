مختصة أمريكية في الشأن الروسي تدعو لفهم كيفية تفكير بوتين 

دعت مختصة أمريكية في الشؤون الروسية، إلى ضرورة فهم كيفية تفكير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن لديه تبريره الخاص.

وقالت فيونا هيل مستشارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع الصحفي ليكس فريدمان، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تغير موقفها تجاه بوتين.

وأضافت هيل وهي مختصة معترف بها في الشؤون الروسية وعملت كمساعد خاص للرئيس الأمريكي للشؤون الأوروبية والروسية منذ أفريل 2017: “يجب علينا امتلاك تفهم (Empathy) استراتيجي في العلاقة تجاه بوتين.

وأضافت: “يجب أن نفهم كيف يفكر ولماذا. كما تعلمون، هو يتصرف وفقا لسياقه الخاص، ولديه إطاره الخاص ولديه تبريره الخاص لكافة تصرفاته. نحن بحاجة لفهم هذا”.

وأشارت إلى أنه في المراحل الأولى من حكمه، عمل الرئيس الروسي على استقرار اقتصاد روسيا وتطبيع أداء النظام المالي فيها.

وقالت: “تمكن من تسديد كل الديون الخارجية، وأعاد من جديد بناء البلاد”.

ونوهت هيل، بأن بوتين فتح روسيا أمام البزنس الدولي، وبالتالي منح الناس الكثير من الفرص.