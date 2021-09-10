مختصة في الأوبئة: كل من أصيب في الموجة الثالثة عليه أن ينتظر هذه المدة للتلقيح

دعت البروفيسور حفيظة بوخروبة المختصة في علم الأوبئة والفيروسات بمستشفى سطيف، من أصيبوا في الموجة الثالثة بفيروس كورونا الانتظار لمدة ثلاثة أشهر ليقوموا بالتلقيح.

وأوضحت البروفيسور بوخروبة، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف أن على المصابين انتظار ثلاثة أشهر ليأخذوا اللقاح حماية لأنفسهم، مشيرة إلى أن اللقاح يجب أن يكون خارج فترة ذروة الوباء أو تزايد أعداد الإصابات .

وأضافت المتحدثة أن أكثر شيئ سبب القلق للمختصين في الموجة الثالثة هو الارتفاع النسبي لعدد الوفيات والذي يبقى مرتفعا إلى غاية اليوم.

وأوضحت البروفيسور بوخروبة أن ارتفاع عدد الوفيات راجع أساسا للعدد الكبير من المصابين خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري و القلب والسمنة؛ وايضا لطبيعة وقوة المتغير “دلتا” الخطر .

وتحدثت البروفيسور بوخروبة عن فعالية اللقاح حيث أوضحت أنه ثبت علميا أنها تبدأ من شهر إلى شهر ونصف.

وأكدت المتحدثة قائلة ” أن اللقاح أفضل حل في الجزائر و في العالم، ولا يوجد دواء يمنع من الإصابة، إلا أخذ الجرعتين مع الوقاية”.

وأشارت إلى أن اللقاح ثبت أنه فعال وآمن والدليل على ذلك مرور سنة كاملة على أول الملقحين دون أي أعراض تذكر، وهي فترة كافية للعلماء للحكم على أية فعالية للفيروس.