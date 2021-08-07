مختصون: الاستعمال المفرط للأكسجين يؤدي لمضاعفات مميتة

قال البروفيسور عبد الحق مومني رئيس مصلحة طب الأمراض الصدرية والتنفسية بالمستشفى الجامعي بسطيف، إن الاستعمال المفرط للأكسجين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومميتة أهمها جفاف الرئتين.

وأوضح البروفيسور مومني، السبت، في تصريح لإذاعة سطيف أن استعمال الأكسجين بدون إشراف طبي قد ينجر عنه عواقب وخيمة موضحا أن كورونا فيروس خطر جدا قد يتحول فجأة من ايجابي عادي إلى سلبي قاتل.

وكشف المتحدث أن أزمة الأكسجين سببها زيادة الطلب والاستعمال المفرط للمرضى دون استشارة طبية.

مشيرا إلى أن الأكسجين يستعمل في كل المصالح الطبية ليس فقط لمرضى كورونا.

وقال البروفيسور مومني أن أعراض كورونا تشبه مرض السل الذي تغلبنا عليه بالتلقيح فلما لا لا نعيد هذا التحدي مع كورونا.

وأضاف أنه مهما كانت نوعية اللقاح يجب استعماله لان اللقاح يحد من المضاعفات لا يعالج المرض.