مختصون: السرطان يتصدر أسباب الوفاة في الجزائر

آلاف الحالات تكتشف وسط مختلف الفئات العمرية

أكد أطباء ومختصون أن السرطان يتصدر أسباب الوفاة في الجزائر، حيث يحصد الآلاف من الأرواح سنويا، وتسجل آلاف الإصابات الجديدة وسط مختلف فئات المجتمع، ما يتطلب عمليات توعية وتحسيس كثيرة، وسط المواطنين لتفادي الأسباب المؤدية للإصابة به والخضوع المبكر للعلاج لإنقاذ أرواحهم.

وجاء هذا خلال الملتقى الدولي الذي دام بولاية تيزي وزو على مدار يومين، عرف مشاركة دكاترة ومختصين قدموا من فرنسا وسويسرا وكذا من مختلف مستشفيات الوطن على غرار وهران، عنابة، البليدة وذلك بدعوة من مركز مكافحة السرطان بذراع بن خدة.

وتمحورت أشغال الملتقى حول أنواع السرطان النادرة التي لم تخضع بعد لدراسات توفر إحصائيات خاصة بها، يتم الاستناد عليها لمواجهتها وتوفير سبل العلاج، حيث تم تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المختصين الأجانب، وخرج هؤلاء بعديد التوصيات.

من جهتهم، أكد المشاركون من مركز مكافحة السرطان بولاية تيزي وزو، أن السلطات تولي قطاع الصحة وعلاج أمراض السرطان اهتماما كبيرا، إلا أن نقص الإمكانيات لا يزال مطروحا موازاة مع تواصل المجهودات لمواجهة الداء القاتل، حيث يتوقف الأمر بشكل أساسي على الحملات التحسيسية والتوعوية وسط المواطنين، والحث على ضرورة الكشف المبكر والمبادرة بالعلاج في المراحل الأولى من اكتشاف المرض، وتعمل الجمعيات المهتمة بالمرضى على مرافقتهم خلال رحلة العلاج وذلك عن طريق أخذ المواعيد للتحاليل والأشعة، العمل على توفير الأدوية وغيرها من متطلبات العلاج.

وعن السرطانات النادرة أكد المشاركون أنها محصاة بالجزائر، ورغم قلتها إلا أنها موجودة، ولا تزال سبل علاجها قليلة، إلا أن الأسرة الطبية تعمل جاهدة لإنقاذ الأرواح من هذا الداء الذي يعتبر السبب الرئيسي في عدد الوفيات سنويا في الجزائر، كما تسجل آلاف الحالات الجديدة وفي وسط مختلف الفئات العمرية، ما يجعلهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون المواطن بالتحلي بالوعي والحفاظ على صحته عبر الأنظمة الغذائية الصحية، وتفادي كل المسببات المعروفة لهذا الداء.