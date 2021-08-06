مختصون: تسجيل وفاتين و12 إصابة بفيروس كورونا لدى حديثي الولادة بسطيف

كشفت الدكتورة حفيظة شريف أستاذة مساعدة في طب الأطفال عن وفاة طفلين وتسجيل 12 حالة مؤكدة بفيروس كورونا لدى حديثي الولادة بولاية سطيف.

وأوضحت الدكتورة، شريف، الجمعة في تصريح لإذاعة سطيف أن فيروس كورونا المستجد يصيب الجميع بما فيهم الأطفال والرضع ،والغريب في هذه الموجة اصابة حديثي الولادة.

وأشارت المتحدثة إلى أن 12 حالة مؤكدة بكورونا لدى حديثي الولادة (أقل من شهر) سجلت بولاية سطيف منها حالات شُفيت وأخرى وضعها الصحي مستقر .

وأوضحت الدكتورة أن الأطفال ناقلون جيدون للفيروس يحملونه من دون أعراض وقد تظهر عليهم أعراض الكوفيد 19 ونادرا ما يصلون الى مضاعفات الخطر .

وحول تلقيح الأطفال قالت الدكتورة إنه لا شيئ مؤكد حول تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا ما دامت نتائج الدراسات حول هذه الفئة لم تصدر ،مع العلم أن كندا وبعض الدول الأوروبية تنصح بتلقيح الأطفال فوق 12 سنة.

وأوضحت الدكتورة أن التأكد من اصابة الاطفال يتم وفق الطرق المعتادة كما هو الحال للدى البالغين.

وأكدت أن أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال في حالة ظهورها قد تكون مجتمعة أو متفرقة وتختلف من مصاب الى آخر منها :الحمى ،السعال الجاف ،التعب والإرهاق ،آلام في العضلات ،عطس ،حكة وسيلان في الأنف ونظرا لارتفاع درجات الحرارة قد يحصل نزيف خفيف ،آلام في الحلق ،اسهال غير متعود عليه ،احمرار في العينين.