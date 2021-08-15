مختصون في الصحة العمومية يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة

بعد صدور نشرية خاصة من الأرصاد الجوية

حذر أطباء ومختصون في الصحة من خطورة ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، داعيين للإكثار من شرب المياه وتجنب الخروج في ساعات الذروة، إلا للضرورة .

وفي السياق، أكد الدكتور المختص في الصحة العمومية، فتحي بن أشنهو، لـ”الشروق” على خطورة ارتفاع درجات الحرارة على صحة المواطنين، ولاسيما بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها كل دول العالم بما فيها الجزائر، وذكرَ المختص بأنه لا ينبغي أن يغفل المواطنون عن شرب المياه وبانتظام.

وشدد بن أشنهو على أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة هو واقع يعيشه كل العالم، ويتطلب التعايش معه وتهيئة كل الظروف لمجابهته، إذ ستصبح درجات حرارة مثل 50 عادية في المستقبل وحتى خارج الصيف وقد تطول حتى لشهر، ويقابلها ظاهرة الفيضانات، والتي تشهدها أغلب دول العالم وينبغي على الجزائر التحضر لها، ولفت إلى البنايات التي تبنى على حافة الوديان والجبال والتي قد تتسبب-حسبه- في كوارث لا تحمد عقباها في حال حدوث الفيضانات.

ودعا المختص في الصحة العمومية المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه ولاسيما كبار السن الذين يفقدون الإحساس بالعطش وينبغي على أقربائهم تقديم الماء لهم في كل 20 دقيقة، والحرص على الرضاعة الطبيعية للصغار لأن حليب الأم غني بالماء، وطالب في السياق بإدماج التربية الصحية في البرامج التعليمية، وإعادة النظر في تقنيات البناء والحرص على التشجير الدائم لمجابهة الاحتباس الحراري.

ومن جهته، الطبيب المختص، فضيل علي، حذر في حديثه لـ”الشروق” من خطر ارتفاع درجات الحرارة والتي نبهت لها نشرية خاصة للأرصاد الجوية وقد تصل حتى 48 درجة، فضلا عن موجة الحرائق التي زادت من حدتها، ونبه إلى أن الخطر الكبير على صحة المواطن قد يمس الأطفال الصغار والشيوخ الذين يعانون من مشكل فقدان المياه بكمية كبيرة، فضلا عن المضاعفات التي قد تحدثها الحرارة على من يعانون من أمراض مزمنة.

ودعا الطبيب المختص المواطنين إلى تجنب التنقلات في ساعات الذروة من 10 صباحا حتى 16 مساء تفاديا لضربات الشمس، والإصابة بالأمراض الجلدية المتعلقة بالتعرض الكبير لأشعة الشمس في أوقات الذروة، ونصح في السياق العمال الذين يشتغلون في أماكن مفتوحة باستعمال واقي شمس للتخفيف من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تتسبب قي سرطان الجلد، مشددا على ضرورة شرب الماء بكثرة وعلى مراحل لإبقاء الجسم في حالة توازن مائي، وتناول أغذية غنية بالماء والأملاح المعدنية، كما حذر من التسممات الغذائية التي تنتح عن تلف الأغذية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.