مختصون يحذرون: استعمال الأكسجين في المنازل قد تكون له أضرار صحية وخيمة

حذر مختصون في الصحة من مخاطر استخدام قارورات الأوكسجين في البيوت لمرضى كورونا بدون وصفة أو استشارة طبية، مؤكدين أن ذلك قد ينجم عنه أضرار صحية وخيمة.

وبالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية وزيادة الطلب على الأكسجين لاستعماله في المنازل، أوضح المختص في الإنعاش الطبي البرفسور مصباح ندير في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه يتعين على المواطن ادراك أن استعمال هذه المادة يجب ان يكون وفقا لوصفة طبية وبعد استشارة الطبيب.

وأضاف مصباح ندير بالقول ” أن الاوكسجين في الاستعمال الطبي هو دواء مثله مثل باقي الأدوية وسوء استعماله يؤدي إلى الحاق الضرر بالمريض ولدينا دراسات أظهرت أن عدم التقيد بضوابط وشروط الاستخدام الآمن للأوكسجين بإمكانه أن يتسبب في اتلاف رئتي المريض”.

وشدد التأكيد على ضرورة عدم تسرع المواطن في استخدامه لهذه المادة واستشارة الطبيب حتى لا تكون هناك أضرار صحية مبرزا أنه ليس كل مرضى كورونا بحاجة إلى الأوكسجين فهناك بعض الحالات التي قد تستدعي ذلك.”