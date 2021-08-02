مختصون يحذرون: تسجيل 100 إصابة بكورونا بين الأطفال في مستشفى الدويرة

كشفت المختصة في طب الأطفال حكيمة عباس عن إحصاء مائة إصابة بفيروس كورونا بمصلحة طب الأطفال بمستشفى الدويرة خلال شهر جويلية، وحذرت من خطر إصابة الأطفال والرضع بالفيروس المستجد بسلالاته المتحورة.

وأكدت الدكتورة حكيمة عباس، الاثنين، في تصريح للإذاعة الوطنية قائلة: “سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة، و لهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية و احترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم.