مختصون يحذرون من الإصابة بالإجهاد الحراري في الصيف

أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للخطر

تشهد الجزائر، على غرار العديد من دول العالم، ارتفاعا محسوسا في درجة الحرارة، خلال السنوات الأخيرة، قد يكون سببا في تعرض الكثير من الأشخاص إلى مشاكل صحية ومضاعفات خطيرة، خاصة بالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة، أو أصحاب المهن الشاقة بالمصانع، بفعل تعرضهم بشكل مباشر لأشعة الشمس، إذ يؤدي ذلك إلى إصابتهم بضربات الشمس، وإجهاد حراري قد يصل إلى الوفاة.

ويحذر مختصون من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال فصل الصيف، خاصة كبار السن والأطفال وحديثي الولادة، الذي قد يتسبّب في ظهور حمى وتعرق شديد، يستدعى نقلهم إلى المستشفى، فيما ينصح بشرب كميات متقطعة من الماء، لتجنّب التعرض لجفاف الجسم. وفي سياق ذلك، حذر المختص في الصحة العمومية، أمحمد كواش، من مخاطر وتأثيرات التعرض للشمس، قائلا إن الأمر يصيب الشخص بالإجهاد الحراري، وقد تظهر عليه عدة علامات، منها الشعور بصداع نابض، بالإضافة إلى التعرق الشديد وهو، بحسب المتحدث، بداية وعلامة للإجهاد الحراري، كما يصاب الشخص بالهذيان وزيادة نبضات القلب.

وأشار كواش إلى ضرورة التدخل السريع في حالة ظهور هذه الأعراض، من خلال شرب الماء بطريقة منتظمة، وعلى فترات متقطعة مع تبليل الجسم لتخفيض حرارته، وفي حال فقدان الوعي، يمنع منح المصاب تناول الماء، والاتصال مباشرة بمصالح الاستعجالات، لتلقي الإسعافات الأولية، كما حذر كواش من إلقاء الماء المثلج على المصاب مباشرة.

هذا ما يجب القيام به لتجنب الإصابة بضربات الشمس. بالمقابل، حذر النقيب والمكلف بالإعلام لدى المديرية العامة لدى الحماية المدنية، بن أمزال زهير، في تصريح لـ”الشروق” من مخاطر التعرض للشمس، خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، مع تجنّب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة إلا في حالات الضرورية، أو الخروج في خلال الفترات التي تقل فيها درجة الحرارة، مع إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار.

وأضاف بن أمزال أنه في حال اضطر الشخص إلى الخروج من أجل مزاولة نشاطه وأعماله اليومية، يستحب ارتداء قبعات أو ملابس خفيفة، والاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، لتجنّب أي تأثيرات سلبية على الصحة، التي تكون عادة بحسب المتحدث، حالات غثيان وفقدان للوعي، مع تجنّب الأعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا، على غرار ممارسة الرياضة والبستنة والحرف الأخرى التي تعتمد على الجهد البدني، وهو الأمر بالنسبة إلى سائقي السيارات، الذين لا تتوفر مركباتهم على مكيف هوائي، ومن المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشهد ارتفاع الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء، كما نصح المتحدث بتفادي حالات الإصابة بالجفاف خاصة لفئة المسنين والمرضى والأطفال، بمنحهم كميات منتظمة من المياه وعدم الانتظار حتى يشعروا بالعطش.