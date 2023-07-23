مختصون يحذرون من انتشار الكلَب والحمى المالطية هذه الصائفة

حملة تحسيسية حول الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات بالكاليتوس

نظمت بلدية الكاليتوس في العاصمة حملة تحسيسية حول الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات “الكلب والحمى المالطية” بالتنسيق مع مصالح الطب الوقائي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية براقي، حيث تهدف إلى توعية العائلات من خطورة الإصابة بهذه الأمراض وتستمر الحملة طيلة فصل الصيف.

استحسن المواطنين الوافدين إلى مقر بلدية الكاليتوس المبادرة التي نظمتها البلدية والمتمثلة في الحملة التحسيسية حول الأمراض المتنقلة والتي ستستمر الشهر الجاري إلى شهر أوت المقبل، التي تطرقت إلى عدة مواضيع منها الأمراض المتنقلة، أسبابها طرق الوقاية منها وعلاجها، التسممات الغذائية، ضربات الشمس والأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، حيث هذا الأخير تم التطرق إليه بالتنسيق مع مصالح المؤسسة العمومية الاستشفائية ومتابعة مصالح مديرية البيئة المتعلقة بالصحة، وقد تخللت الحملة التي ستتكرر كل خميس مع موضوع جديد، عملية توزيع قصاصات ومطويات تتضمن نصائح وإرشادات مع شرح المختصين الأسباب والحلول بشأن كل مرض.

وفي سياق متصل، شرح المختصين المشاركين في الحملة التحسيسية من خلال المطويات الموزعة على المواطنين، أسباب الإصابة بالحمى المالطية وداء الكلب.

وأوضحوا أن الحمى المالطية عبارة عن مرض “انتاني” يحدث نتيجة الإصابة بجراثيم “البروسيلوز” وهي الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وانتقال العدوى تكون عن طريق ملامسة إفرازات الحيوانات المريضة أو تناول المواد الغذائية من الحيوانات المصابة كالحليب والجبن، كما يتم الانتقال بالغبار ويحدث بشكل نادر أثناء معالجة صوف الحيوانات المريضة، وتستمر فترة الحضانة بين أسبوع و8 أسابيع فيبقى المرض لفترة دون أعراض، ونصحوا المواطنين أنه في حالة ظهور آلام بالجسم مع ألم عضلي، الشعور بالغثيان، تعرق ليلي وحمى من 39 إلى 40 درجة، يتوجب عليهم اللجوء إلى الطبيب، حيث يتم تشخيص المرض بواسطة التحاليل المخبرية وسحب عيّنة من دم المصاب.

ومن الإرشادات الضرورية لتفادي الإصابة بالحمى، ينصح الأطباء بتجنب استهلاك الحليب والجبن الطازج غير المبستر والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية. وبالنسبة لمربي الحيوانات عليهم أن يرتدوا القفازات والقناع ولا يحتكون بالحيوانات المريضة ومنتجها من المواد الملوثة ببقايا الإجهاض أو الفضلات، التأكد من صحة الحيوانات قبل وضعها للتكاثر، دفن كل المواد المعدية “أغشية الجنين أو نفايات” بالإضافة إلى تطهير الحظائر بماء جافيل و”الكريزيل” مع طلي جدرانها بمادة الجير كل 6 أشهر. كما لا بد من تلقيح الأغنام والماعز ابتداء من بلوغهم الشهر الثالث ولا ينبغي تلقيح الحوامل منها.

وبالنسبة لمرض الكلب فقد تحدثت المطويات عن طرق انتقاله والوقاية منه، حيث يعتبر مرضا معديا وقاتلا للحيوان والإنسان، ينتقل بعد العض، الخدش واللحس. ففي حالة العض يجب غسل المنطقة المصابة مباشرة بالماء والصابون “صابون حجرة”، مع ضرورة فحص الكلب المسبّب للعض على الفور من قبل أقرب طبيب بيطري ويجب على الشخص المصاب أن ينتقل فورا إلى أقرب مركز طبي.

ومن الإرشادات الضرورية التي ينصح بها المختصون لمربي الحيوانات أنه يجب تطعيمهم مع التجديد السنوي، بالإضافة إلى عدم لمس الحيوانات المتشردة أو الميتة ولا الاقتراب من الحيوانات ذات التصرفات غير العادية.