مختصون يحذرون من مخاطر الاختيار العشوائي لمراهم الوقاية من الشمس

تسبّب الحساسية وسرطان الجلد في بعض الحالات

مع زيادة الإقبال على مستحضرات الوقاية من الشمس خلال فصل الصيف، ارتفعت خطورة الإصابة بالأمراض الجلدية بسبب الاختيارات الخاطئة لهذا النوع من المراهم، وأطلق أطباء ومختصون في أمراض الجلد تحذيرات من مخاطر استخدام كريمات عشوائية يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي أو تعرض للبيع على طاولات الأسواق الشعبية، خاصة تلك التي تحمل علامات تجارية غير معروفة أو تباع بأثمان زهيدة.

وفي سياق ذلك، حذر المختص في الصحة العمومية أمحمد كواش، من بعض هذه المستحضرات قائلا إن العديد من الأنواع والعلامات التجارية قد تكون مقلدة أو تفتقد للمقاييس الصحية المعتمدة، وتصبح بذلك خطرا حقيقيا على الجلد، وقد تتسبّب في أمراض جلدية خطيرة، بل وحتى سرطان الجلد في بعض الحالات، بحسب ذات المتحدث.

وأشار كواش إلى أن بعض المستخدمين لهذا النوع من المواد خاصة النساء يتعرضون بعد استعمالها إلى حساسيات جلدية، أو حساسية مفرطة على مستوى الأنف والجهاز التنفسي، خاصة أصحاب البشرة الحساسة، كما أن تأثير المستحضر يختلف من شخص لآخر، لذا لا يمكن تعميم منتج واحد على جميع أنواع البشرة.

ونصح ذات المتحدث بضرورة استشارة طبيب الجلد قبل استعمال أي نوع من الكريمات الواقية، وعدم الاكتفاء بنصائح الأصدقاء أو المؤثرين على مواقع التواصل، لأن بعض العلامات التجارية المتداولة – حسبه- قد تكون ضارة على المدى البعيد.

أما بخصوص كيفية اختيار المنتج المناسب، فقد أوضح كواش أنه على المستهلكين التحقق من عامل الحماية المدون على العلبة الخارجية، معتبرا ذلك أهم معيار قبل اقتناء المستحضر، وفي حالة ما كانت النسبة 50 أو أكثر، فإن المستحضر موجه لحماية البشرة والحفاظ على لونها الطبيعي، أما النسب الأقل فهي غالبا تستخدم بغرض الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، مع السماح للبشرة بالحصول على اللون البرونزي وهو اللون الذي يفضل كثيرون الحصول عليه خلال فصل الصيف.

وأضاف، أنه كلما كانت البشرة داكنة، كانت قدرتها على مقاومة الشمس أكبر من غيرها، ومع ذلك، فإن استخدام الوسائل البديلة يبقى مهما، حسب ذات المتحدث، كما نصح بضرورة تقليل الاعتماد على المراهم التجارية، خاصة تلك غير المضمونة، واللجوء إلى وسائل أخرى أكثر أمانا، مثل ارتداء النظارات الطبية، واستخدام المظلات الشمسية في أثناء الخروج في فترات الذروة.