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الجزائر

مختصون يحذرون: هذه معدلات السمنة لدى الجزائريين وسنحتل المرتبة الثانية افريقيا

الشروق أونلاين
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مختصون يحذرون: هذه معدلات السمنة لدى الجزائريين وسنحتل المرتبة الثانية افريقيا

أكد البروفيسور عمار طبايبية رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة السمنة، أن التوقعات تشير إلى أن الجزائر ستكون الثانية إفريقيا في معدلات السمنة بحلول عام 2030.

وقال البروفيسور طبايبية، الجمعة، في حوار لإذاعة سطيف المحلية، “نتخوف كثيرا من تزايد نسبة السمنة عند الاطفال وآخر الاحصائيات تؤكد أن 12% من أطفالنا يعانون من السمنة، والنسبة مرشحة للارتفاع.”

وتابع قائلا “كل التوقعات تشير الى أنه في 2030 ستصبح السمنة عند النساء 46% وعند الرجال 30% , وبذلك الجزائر ستكون الثانية افريقيا بعد جنوب افريقيا في موضوع السمنة وخطرها كبير  إذا لم نقم بإجراءات مباشرة وتوعية متواصلة.

وأضاف “للأسف الشديد إذا استمرت الوضعية سنكون في 2030 من بين الدول العشرين الاولى التي تعاني من السمنة في العالم وستكلف أموال كبيرة للعلاج للمريض ولخزينة الدولة.”

وأكد المتحدث أن أسباب السمنة واضحة هي الأكل غير صحي , غير طبيعي غير متوازن فيه كثير من السكريات المعقدة والدسم ونقص النوم امام نقص كبير في الحركة والنشاط.

وأشار البروفيسور طبايبية إلى أن الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في 2018 أثبتت أن أزيد من 30%من النساء في الجزائر يعانين من السمنة المرضية، و 14 % عند الرجال و12 % عند الأطفال.

وأوضح أن الأطفال والفتيان أقل من 18سنة ممن يعاني من السمنة نسبة كبيرة منهم يصابون بأمراض مزمنة في سن 40 وخطر الوفاة 3 أضعاف من الذين لا يعانون من السمنة.

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