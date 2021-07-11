مختصون يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من استمرار لعب مباريات البطولة

سقوط لاعب أهلي "بلفروم" مغشيا عليه فوق أرضية الميدان حبَس الأنفاس

أعادت حادثة سقوط لاعب أهلي برج بوعريريج، يونس بلفروم، مغشيا عليه فوق أرضية ميدان 20 أوت، متأثرا بالإرهاق الذي طاله، في آخر لحظات مباراة فريقه بمستضيفه نصر حسين داي، لحساب الجولة الثلاثين من بطولة القسم المحترف الأول، الجدل بشأن الظروف المناخية القاسية التي أضحت تجرى فيها مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم، جرّاء الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة والرطوبة، ما أصبح يهدد صحة اللاعبين على أرضية الميدان.

وكان مدرب مولودية العاصمة نبيل نغيز قد حذّر قبل أيام من خطورة استمرار لعب مباريات البطولة الوطنية في ظلّ الظروف المناخية القاسية، ودعا المسؤولين على تسيير شؤون الرابطة والوطنية والاتحادية الجزائرية، إلى ضرورة التوقيف الفوري للبطولة، حفاظا على صحة اللاعبين الذين لم يعد بإمكانهم الاستمرار في المنافسة التي أضحت شاقة بالنسبة إليهم، في هذه الظروف الاستثناية والقاسية جرّاء الارتفاع القياسي في درجات حرارة الجو والتزاحم في المباريات جرّاء البرمجة الخانقة، ناهيك عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا وسط اللاعبين.

وجدد مدرب فريق نصر حسين داي عبد القادر يعيش دقّ ناقوس الخطر، جرّاء استمرار لعب مباريات البطولة الوطنية في الظروف المناخية الصعبة، ومدى تأثير ذلك على صحة اللاعبين، ودعا مسؤولي كرة القدم في الجزائر إلى التدخل سريعا وتحمل مسؤولياتهم، بتوقيف البطولة، واتخاذ القرارات الصائبة في هذا الشأن حفاظا على سلامة صحة اللاعبين، قبل وقوع الكارثة.

من جهته، حارس أهلي برج بوعريريج أسامة متحزم، الذي تأثرا كثيرا بحادثة سقوط زميله في الفريق يونس بلفروم الذي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى، أكد أن أغلبية اللاعبين لم يعد بإمكانهم مواصلة التدريبات في الظروف المناخية الصعبة، بعد أن نال منهم الإرهاق والتعب جرّاء المنافسة الشاقة للبطولة وكثرة المباريات، ودعا القائمين على تسيير شؤون كرة القدم إلى التعامل مع الظروف الاستثنائية بكل حكمة، ووضع صحة اللاعبين فوق كل اعتبار، من خلال اعتماد صيغة جديدة للبطولة بعدم إسقاط أي فريق كما حدث الموسم الماضي، مع تصحيح الوضع خلال الموسم المقبل، واعتماد النتائج المتحصل عليها لكل فريق في ما مضى من البطولة، أو إيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف وتحافظ على سلامة اللاعبين. ويتخوف المختصون من حدوث كارثة في ميادين كرة القدم الجزائرية، بسبب استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، واستمرار المنافسة التي أصبحت تهدد سلامة وصحة اللاعبين وحتى المسيرين.