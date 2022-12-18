مختصون يشددون على ضرورة مراقبة الأطفال في العالم الافتراضي

دعوا إلى تنظيم حملات تحسيسية في المدارس

أكّد المشاركون في يوم تحسيسي حول “الطفل ومواقع التواصل الاجتماعي” يوم الأحد بوهران على ضرورة المراقبة الأبوية للمحتوى الذي يتصفحه الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق، أبرزت الدكتورة نجاة لجداري باحثة دائمة في مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الثقافي والاجتماعي (كراسك) لوهران ومختصة في علوم الإعلام والاتصال خلال هذا اللقاء المنظم بالمدرسة الابتدائية “المجاهد بوهدبة إبراهيم” ببلدية سيدي الشحمي أهمية مراقبة الأولياء لمحتوى هذه الصفحات خاصة مواقع الألعاب المحرضة على العنف والكراهية.

ودعت الدكتورة لجداري الأولياء إلى تحديد ساعات إبحار الطفل أمام اللوحات وأجهزة الإعلام الآلي وعدم الجلوس طويلا أمام هذه الأجهزة لما لها من أضرار نفسية وذهنية وجسدية على غرار تفاقم آلام الرأس والظهر والانطواء والعزلة وغيرها، مبرزة أهمية استعمال التطبيقات خصوصا بالهواتف الذكية التي تحجب المواقع غير المرغوب فيها.

وشددت المتحدثة على أهمية تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ وأخرى إعلامية بمشاركة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية حول مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد ممثل مدير التربية الوطنية عيسى لعلى مفتش التربية والتعليم الابتدائي بمقاطعة حي “الصباح” على ضرورة التفاف المربين من معلمين وأساتذة وكذا الأولياء لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت ومراقبة محتوى الصفحات التي يتابعونها.

وبدورهم، أبرز ممثلو مصالح الأمن الولائي والدرك الوطني بأنه يتعين على الأطفال خصوصا في الطور الابتدائي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة مختص أو ولي وذلك لتجنب الولوج إلى المواقع غير المرغوب فيها، داعين الأولياء إلى ضرورة حماية ومرافقة الأطفال في الولوج إلى العالم الافتراضي.

وستتواصل فعاليات هذه الحملة التحسيسية حول “الطفل ومواقع التواصل الاجتماعي” المنظمة على مدار ثلاثة أيام بمبادرة من المديرية الولائية للتربية بتقديم نصائح وإرشادات حول مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكل من متوسطة “ابن قدور قادة” وثانوية “شلالي خديجة” بوهران.