مختصون يشدّدون على تلقيح المستخدمين السياحيين

مخاوف من قفزة وبائية جديدة مع تدفق المغتربين

دعا مختصون في القطاع الصحي السلطات العليا للبلاد، إلى تلقيح جميع المستخدمين والمشتغلين في القطاع السياحي المتواجدين في الصفوف الأمامية، وذلك بعد فتح المجال الجوي وترقب الفتح الجزئي للنقل البحري الدولي وبدء استقبال المغتربين الجزائريين القادمين من أوروبا بقوة.

ودعا عبد الحكيم سباعي الأخصائي في الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب في وهران، السلطات الصحية في البلاد، إلى وجوب تطعيم هذه الفئة في هذه الفترة الصيفية بالتحديد، لافتا إلى أن القطاع السياحي يعرف حاليا بداية انتعاش من حيث استقبال الزبائن، سواء المقيمين بالداخل أو القادمين من الخارج، ما يستوجب تلقيح أطره ومستخدميه بشكل مستعجل تفاديا لتعريضهم للإصابة بالفيروس التاجي.

في سياق متصل بالموضوع، أوضح المتحدث، الذي يعمل في مصلحة علاج كورونا في وهران، في حديث مع “الشروق”، أن هذه الفئة من المستخدمين يجب تلقيحها، خصوصا الفئات العمرية التي لم تبرمجها وزارة الصحة بعد، والتي تقل عن خمسين عاما.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين والمستخدمين وحتى المشتغلين في قطاع الاستثمار السياحي “فنادق، منتجعات وحظائر سياحية” يتعاملون بشكل مباشر مع الزبائن، ما يستوجب توفير حماية لهم وللسياح الجزائريين أو حتى الأجانب الذين يتواجدون في التراب الجزائري للاشتغال في مشاريع كبرى أو لأغراض أخرى، وذلك بإخضاعهم للتلقيح.

وأكد الأخصائي سباعي، أن التوافد المكثف لجزائريي الخارج إلى جانب الزبائن الذين يتوافدون على الفنادق الكبرى في المدن الساحلية، رغم حصولهم على شهادات تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا وخضوعهم لفترة حجر صحي دامت 5 أيام للتأكد من خلوهم من إصابات الفيروس التاجي، يستدعي تلقيح المستخدمين من الفئات العمرية التي لم تخضع للتلقيح بعد، لضمان مرور العطلة الصيفية في ظروف جيدة وتفادي تسجيل حالات إصابة داخل الوحدات الفندقية وغيرها.

ويتخوف عدد من العاملين في القطاع السياحي، خاصة الذين لم تشملهم الحملة الوطنية للتلقيح بعد، أن يتعرضوا للإصابة بالجائحة الوبائية وينقلوها بالتالي إلى مخالطيهم، في ظل موجة أقل ضراوة تعرفها الجزائر في هذه الفترة وفق تقديرات المتحدث، الذي أوصى بأهمية تلقيح هذه الفئة .

وبدأ الجزائريون المقيمون بالخارج، يتوافدون على البلاد لقضاء العطلة الصيفية، بعد إعادة الفتح الجزئي للأجواء التي كانت مغلقة مدة 14 شهرا بسبب تداعيات جائحة كورونا .ومعلوم أن الجزائريين مقبلون على عطلة صيف تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى، وهو ما سيشكل “امتحانا” للسلطات التي قررت رفع القيود الاحترازية وفتح الحدود مع الخارج.

في هذا المضمار، يقول محدثنا، إن الجزائر تطمح إلى تلقيح ما يقرب 20 مليون شخص من أجل بلوغ مناعة جماعية مقدرة في 70 في المائة من الساكنة، مبرزا أن “هذا الرقم يتطلب كميات إضافية من اللقاحات وتنظيما محكما”.

وشدّد الأخصائي ذاته، على أن “الدولة مقبلة على تحدي تدبير عطلة الصيف حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، لاسيما في ظل إعلان عن فتح الحدود الجوية أمام المغتربين الجزائريين وتزايد النشاط خلال العطلة التي تتزامن مع عيد الأضحى”.

حري بالذكر، أن التلقيح همَّ في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، قبل أن تعطى الأولوية للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، ثم جرى تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 50 سنة، ثم سيعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.