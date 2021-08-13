مختص في الأمراض الصدرية: هذه النسب من الأكسجين كافية للمرضى  

دعا الدكتور يوسف علون أستاذ مساعد في الأمراض الصدرية والحساسية، المواطنين إلى الابتعاد عن الاستعمال العشوائي للأكسجين.

وأوضح الدكتور علون، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف أن أن نسبة 92 % من الأكسجين كافية ومقبولة لدى المرضى الذين يعانون من إصابات في الرئة، مضيفا أن نسب 88 ،89 الى 90% من الاكسجين كافية لدى أصحاب الأمراض المزمنة وليس من الضروري أن تصل الى 96 ،97% كما هو الحال عند الأشخاص الأصحاء.

وقال الدكتور علون أنه لا يجب أن يتحول استعمال الأكسجين من ضرورة للاستمرار في الحياة إلى خطر على صحة الإنسان، وعليه من المهم استشارة الطبيب حول كمية الأكسجين ومدة تقديمه للمريض .

ودعا المختص إلى ضرورة إبعاد أصحاب الأمراض الصدرية الربو والحساسية والأطفال عن المناطق التي تشهد حرائق فهم أكثر حساسية من الكبار وتنفسهم أسرع من الكبار .

ونصح الدكتور علون المواطنين بإبعاد قارورات الأكسجين عن المنازل القريبة من بؤر الحرائق ونقلها الى أماكن أكثر أمانا لتفادي المخاطر.