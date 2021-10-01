مختص في الطب التنفسي يحذر: موجة رابعة مرتقبة جدا في هذا التاريخ

حذر البروفيسور عبد الباسط كتفي أستاذ الطب التنفسي والصدري ورئيس مصلحة كوفيد بمستشفى الرويبة، من التهاون، مشيرا إلى أن موجة رابعة مرتقبة جدا بين شهري ديسمبر وجانفي القادمين.

وأوضح البروفيسور كتفي، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف، أنه كخبير يؤكد عودة موجة رابعة، قائلا “اذا بقيت درجات التهاون نفسها والإستهتار والامتناع عن التلقيح، فالموجة القادمة قد تكون بين شهري ديسمبر وجانفي”.

وحذر المختص من أن الفيروس لا يزال بيننا وعودته بقوة مرتقبة جدا اذا لم نسارع في الإجراءات الوقائية اللازمة والتلقيح، مضيفا أن المختصين لا يسعون للتهويل لكن الحذر مهم .

وأوضح البروفيسور كتفي، أن كل الأرقام والمعطيات تؤكد بأن العالم سيخرج من أزمة كورونا خلال الربع الأول لعام 2022، بسبب ارتفاع نسبة التلقيح عندهم، وسيكون الحال كذلك في الجزائر إذا تزايدت معدلات التلقيح لتفادي البقاء معزولين عن العالم.

وأفاد البروفيسور كتفي أن نسبة التلقيح في الجزائر غير مشجعة، مشيرا إلى أنه لا يجب انتظار قدوم موجة أخرى حتى نلجأ للتطعيم، “علينا بتلقيح 70% من المواطنين أي 25مليون، حتى نضمن المناعة الجماعية”.

وأضاف البروفيسور كتفي أن الجزائر حاليا تعيش وضعية مريحة ومؤقتة بعد تراجع الإصابات، مضيفا أن المتغير دلتا هو الساري حاليا.

وفيما يخص متحور “mu” أكد المختص أن انتشاره يبقى محدودا وهو تحت السيطرة في العالم، فيه حديث عن مقاومته للقاح لكن لم يثبت علميا الى حد الساعة لكن متحور دلتا أسرع وأخطر منه .