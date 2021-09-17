مختص في الطب الوقائي: يمكن أخذ لقاحي أنفلونزا وكورونا في نفس اليوم

أكد الدكتور فارس سوالمية المختص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة، أنه يمكن للمواطن أن يأخذ اللقاحين المضادين للأنفلونزا وكورونا في نفس اليوم.

وأشار الدكتور سوالمية، الجمعة في تصريح لإذاعة سطيف أن فصل الأنفلونزا الموسمية اقترب وستنتشر معه حركية الفيروسات، داعيا لعدم التأخر في أخذ لقاحي الا،فلونزا وكوفيد معا، محذرا من عودة انتشار الوباء، قائلا أن “الأشخاص المصابين بالأنفلونزا معرضون للكوفيد كثيرا “.

وحذر المختص أنه مع انتشار الأنفلونزا ونقص المناعة والتخلي عن إجراءات الوقاية وعدم التلقيح والدخول الاجتماعي، كل هذه العوامل ستساهم في عودة الوباء مع موجة رابعة قد تكون أشد وأخطر خاصة في شهر نوفمبر القادم اذا لم نلتزم ونامي أنفسنا.

وأوضح المتحدث أن الفترة القادمة قد تكون حقلا خصبا لانتشار عدوى الأنفلونزا الموسمية وتؤثر بشكل مباشر على كوفيد 19 .

وقال المختص أنه من ضروري التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية وأيضا ضد الكوفيد بلقاحين منفصلين واحدهما لا يمنع إصابة الآخر.

وأشار المختص في الطب الوقائي أنه “ثبت علميا أنه بإمكان الشخص أخذ اللقاحين معا في اليوم نفسه ، كما يمكن ان ينتظر لمدة أسبوعين “.