مختص في الفيروسات يحذر من التداوي ضد الأنفلونزا دون استشارة الطبيب

حذر الدكتور محمد ملهاق المختص في علم الفيروسات من التداوي ضد الأنفلونزا دون الرجوع إلى الطبيب، وهذا في ظل الانتشار الكبير للفيروس.

وفي حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية، حذر ملهاق مما وصفه بظاهرة التداوي مباشرة من الصيدلي مؤكدا أن المختص هو الوحيد المخول بالتشخيص ومعرفة نوعية الفيروسات والمضادات الحيوية المناسبة لكل نوع.

وأوضح المختص في علم الفيروسات بأن الأنفلونزا عادت بقوة هذه السنة بعد إجراءات الوقاية ضد الكوفيد خلال الـ 3 سنوات الماضية،وأيضا بسبب التباين الجيني غير المستقر للفيروس من سنة إلى أخرى.

وأشار ملهاق إلى أن أعراض الانفلونزا تتشابه كثيرا مع الكوفيد كالحمى الشديدة، التعب، آلام العضلات والمفاصل وصداع الرأس.

خبير: فيروس الأنفلونزا هذا العام يصيب الجهاز الهضمي

وفي 6 نوفمبر 2022، أوضح بروفيسور بمستشفى مصطفى باشا أن الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي والمنتشرة بين الناس خلال هذه الفترة تعود للأنفلونزا الموسمية.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” قال مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، البروفسور رشيد بلحاج “إن الحمى والزكام والآلام على مستوى المفاصل، الفشل، أوجاع في العضلات، إضطرابات في النوم، القيء والإسهال كلها آثار جانبية لها علاقة مباشرة مع الأنفلونزا الموسمية”.

وأضاف ضيف القناة الإذاعية الأولى أن “الفيروس يصيب أيضا الجهاز التنفسي والمعدة كونه ينتقل عبر الهواء والأيدي” مما يستدعي مثلما قال “ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

مدير باستور: أنفلونزا موسمية بالجزائر هي الأشرس منذ 5 سنوات

وفي 21 أكتوبر 2022، توقع المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن تشهد الجزائر خلال هذا الموسم أشرس وأعنف موجة أنفلونزا منذ 5 سنوات.

وأوضح درار خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف الجهوية، الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون فيروسات الإنفلونزا لهذا الموسم قوية وشرسة خاصة ضد الفئات الهشة من كبار السن والمرضى.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الخبراء يؤكدون بأن موجة الانفلونزا لهذا العام هي الأعنف منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن قوة هذه الموجة ستكون نهاية شهر ديسمبر وبداية جانفي.

واعتبر مدير باستور أن حملة الوقاية والتلقيح مهمة جدا وضرورية لكثير من الفئات، كاشفا عن تسجيل 650 ألف وفاة سنويا بالانفلونزا في حين يدخل 5 ملايين شخص المستشفى سنويا.

وفي هذا الصدد، أكد ضيف الإذاعة أن معهد باستور اقتنى اللقاح في وقت قياسي وقبل حتى بعض الدول الأوروبية لحماية المواطنين، مشددا على ضرورة الإسراع في التلقيح لأن فعاليته تبدأ بعد ثلاثة أسابيع.

من جهة أخرى، حذر درار من انتشار فيروس VRS عند الأطفال بشكل كبير هذه الأيام وهذا بعد غياب دام سنوات، مشيرا إلى أن هذا الأخير سينتشر بقوة موازاة مع فيروس الانفلونزا.