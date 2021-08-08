-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول حالة الطقس: موجة حر شديدة يومي الاثنين والثلاثاء عبر 15 ولاية شمالية
الجزائر

مختص في جراحة الأعصاب يكشف: كورونا يؤثر على دماغ المصابين

الشروق أونلاين
  • 986
  • 1
مختص في جراحة الأعصاب يكشف: كورونا يؤثر على دماغ المصابين

كشف الدكتور السعيد جمال اخصائي جراحة الأعصاب، الأحد، أن فيروس كورونا بنسخه المختلفة يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي المركزي والوظائف الحيوية والمعرفية لدى المصابين.

وأكد المختص في جراحة الأعصاب بمستشفى ولاية ميلة،  في حديثه لإذاعة سطيف أن دراسات عديدة أكدت تأثر دماغ المصابين بفيروس كورونا المستجد بنسخه المختلفة بشكل كبير .

وأوضح الدكتور أنه تم تسجيل مضاعفات عديدة لفقدان بعض الوظائف الحيوية خاصة الحواس حتى بعد شفاء المصابين بالمرض جراء تلف بعض المناطق في المخ.

وأضاف أنه لوحظ لدى العديد من المصابين تقلص للمادة الرمادية في الدماغ المسؤولة عن الادراك مما يتسبب بظهور اختلال فى بعض الوظائف المعرفية، كالنسيان، وفقدان التركيز، وضعف الوعي، والارتباك والاضطراب، حتى بعد خروج المريض من المستشفى”.

وتابع أن الخلايا العصبية ليست كباقي الخلايا فهي لا تجدد وتلفها أو تأثرها يعني فقدان وظيفتها بشكل مطلق او جزئي، مشيرا أن هناك العديد من المرض بكورونا فقدوا القدرة على الحركة بشكل كلي أو جزئي جراء الإصابة بتجلطات في الدماغ.

وأشار ضيف الإذاعة إلى أن التعافي من كوفيد-19 ليس نهاية المطاف، إذ تستمر معاناة بعض الأشخاص الناجين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وقد تظهر أعراض غير كلاسيكية.

مقالات ذات صلة
بلجود يجتمع بالولاة..وهذا ما أمر به!

بلجود يجتمع بالولاة..وهذا ما أمر به!

الدكتور متيوي: دواء لوفينوكس سيكون متوفرا الأسبوع المقبل

الدكتور متيوي: دواء لوفينوكس سيكون متوفرا الأسبوع المقبل

ما يحدث في تونس شأن داخلي..والجزائر تحترم هذا المبدأ

ما يحدث في تونس شأن داخلي..والجزائر تحترم هذا المبدأ

بالصور.. شحنة جديدة من مولدات الأكسجين تصل إلى الجزائر

بالصور.. شحنة جديدة من مولدات الأكسجين تصل إلى الجزائر

10 بالمائة من حالات كورونا في المستشفيات أطفال والتلقيح وارد جدا

10 بالمائة من حالات كورونا في المستشفيات أطفال والتلقيح وارد جدا

البويرة: حريق مهول بالمؤسسة الوطنية للدهن بالأخضرية

البويرة: حريق مهول بالمؤسسة الوطنية للدهن بالأخضرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • احمد

    انا ضد نشر مثل هذه المعلومات امام المصابين بكورونا فهي قد تعقد المشكلة وتؤثر عليهم نفسيا فيشعرون بعدها بما تذكرونه هنا لاعلى سبيل الحقيقة ولكن على سبيل الوهم ..يعني يتوهمون الاصابة بذلك ..اقول هذا عن تجربة مع مريض والله ولي التوفيق

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد