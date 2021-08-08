مختص في جراحة الأعصاب يكشف: كورونا يؤثر على دماغ المصابين

كشف الدكتور السعيد جمال اخصائي جراحة الأعصاب، الأحد، أن فيروس كورونا بنسخه المختلفة يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي المركزي والوظائف الحيوية والمعرفية لدى المصابين.

وأكد المختص في جراحة الأعصاب بمستشفى ولاية ميلة، في حديثه لإذاعة سطيف أن دراسات عديدة أكدت تأثر دماغ المصابين بفيروس كورونا المستجد بنسخه المختلفة بشكل كبير .

وأوضح الدكتور أنه تم تسجيل مضاعفات عديدة لفقدان بعض الوظائف الحيوية خاصة الحواس حتى بعد شفاء المصابين بالمرض جراء تلف بعض المناطق في المخ.

وأضاف أنه لوحظ لدى العديد من المصابين تقلص للمادة الرمادية في الدماغ المسؤولة عن الادراك مما يتسبب بظهور اختلال فى بعض الوظائف المعرفية، كالنسيان، وفقدان التركيز، وضعف الوعي، والارتباك والاضطراب، حتى بعد خروج المريض من المستشفى”.

وتابع أن الخلايا العصبية ليست كباقي الخلايا فهي لا تجدد وتلفها أو تأثرها يعني فقدان وظيفتها بشكل مطلق او جزئي، مشيرا أن هناك العديد من المرض بكورونا فقدوا القدرة على الحركة بشكل كلي أو جزئي جراء الإصابة بتجلطات في الدماغ.

وأشار ضيف الإذاعة إلى أن التعافي من كوفيد-19 ليس نهاية المطاف، إذ تستمر معاناة بعض الأشخاص الناجين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وقد تظهر أعراض غير كلاسيكية.