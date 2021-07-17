مختص في طب الأورام: هذه مسببات سرطان القولون والمستقيم في الجزائر

حذر رئيس مصلحة طب الأورام بمركز البليدة البروفيسور عدة بونجار، من الانتشار السريع لسرطان القولون والمستقيم في الجزائر، وطالب بالعودة إلى إتباع نظام غذائي متوازن والابتعاد عن الشحوم و الدهون.

وقال البروفيسور بونجار، السبت، في حديث لإذاعة سطيف أن سرطان القولون والمستقيم يعدان ضمن السرطانات الأكثر شيوعا لدى الرجال في الجزائر بـ 4500الى 5000 حالة سنويا ويحدث نتيجة اتباع نظام غذائي سيئ وغير متوازن.

وأشار المتحد إلى تسجيل عدة نقائص في مصالح علاج السرطان وأوضح أن هناك نقص في عدد مصالح سرطان الدم وفي مصالح طب الأطفال.

ودعا المتحدث إلى تعزيز الإمكانيات للتكفل الأمثل بعدد الحالات التي تقدر بـ 1000 الى 1500 حالة سرطان أطفال سنويا.

كما أشار المختص في طب الأورام إلى أن أكثر السرطانات المنتشرة في الجزائر هي سرطان الثدي بـ 12000 حالة سنويا ما يمثل نسبة 25%.

وأوضح أن اكتشاف المرض كان فيه معدل الورم عند النساء 9 سنتيمتر سنوات التسعينات و الآن أقل من 5 سنتيمتر ما يدل على وعي المرأة الجزائرية ونجاعة الكشف المبكر.