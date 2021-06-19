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مختص في علم الأوبئة: اكتشفنا سلالة جزائرية متحورة لفيروس كورونا

الشروق أونلاين
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مختص في علم الأوبئة: اكتشفنا سلالة جزائرية متحورة لفيروس كورونا

كشف الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي، الدكتور محمد زروال، عن ظهور سلالات جزائرية متحورة لفيروس كورونا.

وقال الخبير في علم الأوبئة بمستفى القطار، السبت، في حوار لإذاعة سطيف أن هناك سلالات متحورة جزائرية متواجدة بيننا وليست الأجنبية فقط وقال أن اكتشاف سلالة جزائرية منتظر وطبيعي لأن الفيروس يتأقلم مع البيئة.

وأوضح المتحدث أن السلالة الجزائرية المتحورة غير خطرة بسب تأقلمها مع البيئة.

وأضاف الدكتور زروال أنه  لحد الساعة لم يتم التعرف على تصرفات فيروس كورونا مقارنة بباقي الفيروسات ولا يوجد تتاقض في أراء المختصين بشأن المناعة الجماعية.

وعن موسم الاصطياف قال الدكتور  زروال أن “الشواطئ  لا تخيفنا لأن الخطر موجود في الفضاءات المغلقة وانتشار الفيروس ضعيف في الاماكن المفتوحة ، لذا وجب الحذر من قاعات الحفلات واماكن التبريد التي تزيد من خطر سرعة الانتشار للفيروس كما حدث الموسم الماضي بالجنوب الكبير”.

وأوضح المتحدث أن التهوية أفضل بنسبة مائة بالمائة من المكيفات الهوائية والتهاون بالطريقة الحالية يؤدي الى بقاء الفيروس بيننا لأزيد من 05 سنوات.

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