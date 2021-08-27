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الجزائر

مختص في علم الأوبئة: كل الاحتمالات واردة بما فيها ظهور سلالات جديدة

الشروق أونلاين
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مختص في علم الأوبئة: كل الاحتمالات واردة بما فيها ظهور سلالات جديدة

كشف الدكتور توفيق نكاع المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي أن كل الاحتمالات واردة بما فيها ظهور سلالات جديدة.

وأكد الدكتور نكاع، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف أنه كلما كثر عدد المصابين، يتطور الفيروس ويتحور ويغير نفسه ويصبح أكثر انتشارا وخطورة لذلك فالوضعية الصحية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وقال المختص أ نه علينا التحضير حاليا لمواجهة عودة الارتفاع للإصابات مستقبلا بتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين لا قدر الله.

وأشار الدكتور نكاعإلى  أن الخروج من الأزمة يتطلب فعالية كبيرة ونسبة تلقيح عالية في وقت قصير ومكثف، وعلق قائلا اذا أردنا فعالية كبيرة والخروج مباشرة من الأزمة المعادلة واضحة: نسبة في وقت قصير ومكثف.

وحذر المختص من أن نسبة التباطؤ في التلقيح، سيجعلنا نعيش دون شك موجات أخرى قادمة، ربما ستكون أخطر اذا لم نلقح.

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