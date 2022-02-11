مختص في علم الأوبئة يعلق على احتمال ظهور متحور أكثر خطورة  

قال البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، أن احتمال ظهور متحورات جديدة لكوفيد أكثر خطورة ممكن جدا.

وأكد البروفيسور بوعمرة، الجمعة، في حوار مع إذاعة سطيف أن كل الاحتمالات ممكنة لظهور متحورات جديدة خطيرة أو أقل خطورة من أوميكرون أو إصابات موسمية فقط.

وتابع قائلا: “إن عددا كبيرا من الأشخاص من يعتمدون على المناعة الطبيعية أصيبوا أكثر من مرة ومرتين، وأيضا لا نعلم قوة وخطورة المتحور القادم هل هو قوي أم لا ؟

وأكد البروفيسور بوعمرة، أن نهاية الموجة الرابعة تماما والرجوع الى الحالة الطبيعية المستقرة تتطلب أسابيع فقط، مشيرا إلى أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة، بعدما وصلنا إلى الذروة بسبب متحور AB1 لاوميكرون، والأيام القادمة ستعرف تراجعا في عدد الإصابات .

وتابع البروفيسور بوعمرة قائلا “العودة إلى الوضعية الأولى والانخفاض الكبير في الحالات المسجلة لن يكون سريعا وسيستغرق أسابيع” .

وأوضح المتحدث أن سبب التراجع يعود إلى تحور سلالة أوميكرون AB2 الأكثر انتشارا والأقل خطورة من AB1. بفضله نزل المنحنى.