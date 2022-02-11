-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مختص في علم الأوبئة يعلق على احتمال ظهور متحور أكثر خطورة  

الشروق أونلاين
  • 811
  • 0
مختص في علم الأوبئة يعلق على احتمال ظهور متحور أكثر خطورة  

قال البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، أن احتمال ظهور متحورات جديدة لكوفيد أكثر خطورة ممكن جدا.

وأكد البروفيسور بوعمرة، الجمعة، في حوار مع إذاعة سطيف أن كل الاحتمالات ممكنة لظهور متحورات جديدة خطيرة أو أقل خطورة من أوميكرون أو إصابات موسمية فقط.

وتابع قائلا: “إن عددا كبيرا من الأشخاص من يعتمدون على المناعة الطبيعية أصيبوا أكثر من مرة ومرتين، وأيضا لا نعلم قوة وخطورة المتحور القادم هل هو قوي أم لا ؟

وأكد البروفيسور بوعمرة، أن نهاية الموجة الرابعة تماما والرجوع الى الحالة الطبيعية المستقرة تتطلب أسابيع فقط، مشيرا إلى أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة، بعدما وصلنا إلى الذروة بسبب متحور AB1 لاوميكرون، والأيام القادمة ستعرف تراجعا في عدد الإصابات .

وتابع البروفيسور بوعمرة قائلا “العودة إلى الوضعية الأولى والانخفاض الكبير في الحالات المسجلة لن يكون سريعا وسيستغرق أسابيع” .

وأوضح المتحدث أن سبب التراجع يعود إلى تحور سلالة أوميكرون AB2 الأكثر انتشارا والأقل خطورة من AB1. بفضله نزل المنحنى.

مقالات ذات صلة
سيدي بلعباس: توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية للإتجار بالبشر

سيدي بلعباس: توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية للإتجار بالبشر

وزارة التجارة تُكون إطاراتها حول قانون المضاربة الجديد

وزارة التجارة تُكون إطاراتها حول قانون المضاربة الجديد

بوغالي يستقبل السفير المقيم للأمم المتحدة بالجزائر..وهذه أهم الملفات المطروحة

بوغالي يستقبل السفير المقيم للأمم المتحدة بالجزائر..وهذه أهم الملفات المطروحة

أحوال الطقس الجمعة: أجواء غائمة عبر العديد من المناطق

أحوال الطقس الجمعة: أجواء غائمة عبر العديد من المناطق

أكثر من 600 ألف مسجل لمسابقة الدكتوراه

أكثر من 600 ألف مسجل لمسابقة الدكتوراه

انتاج الحبوب والذرة والشمندر السكري.. وزارة الفلاحة تعلن عن تسهيلات لفائدة المستثمرين

انتاج الحبوب والذرة والشمندر السكري.. وزارة الفلاحة تعلن عن تسهيلات لفائدة المستثمرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد