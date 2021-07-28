مختص في علم الفيروسات: الإصابة القديمة لا تحمي من السلالات الجديدة لكورونا

قال الدكتور عبد الباسط معوط أخصائي البيولوجيا العيادية وعلم الفيروسات، الأربعاء، إن تزايد عدد الإصابات بكورونا هذه الأيام يمكن اعتباره موجة جديدة وليست ثالثة، مشيرا إلى أن الإصابة بالسلالة القديمة لا تحمي من الإصابة بسلالة جديدة.

وصرح الدكتور في حديثه لإذاعة سطيف أنه يمكن اعتبار تزايد الاصابات موجة جديدة لأن جميع الأشخاص معرضون للإصابة بما فيهم الذين أصيبوا سابقا، والملقحون ضد الفيروس المستجد.

وأكد المتحدث أنه لم يكن يُتوقع الوصول إلى هذا الوضع الصحي، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الاصابات سببه السلالتان البريطانية والهندية.

وأوضح معطوط أنه لا يمكن أن يصاب الشخص مرتين بالسلالة نفسها وهو مايعني حسبه أن الإصابة بالسلالة القديمة لا تحمي من الإصابة بسلالة جديدة.

كما كشف ضيف الإذاعة أن ردة الفعل بعد التلقيح ضد الفيروس لدى الأشخاص المصابين من قبل تكون أقوى من الشخص الذي يأخذ اللقاح ولم يُصب.

وفي هذا الصدد، قال إن التوصيات العالمية تتوجه نحو التلقيح ضد كورونا مرة واحدة في السنة لتفادي ظهور موجات جديدة ومن أجل الحفاظ على الجهاز المناعي وتذكيره بالفيروس من دون تغيير مكونات اللقاح.