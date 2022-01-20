مختص.. هذا ما يجب فعله عند ظهور أعراض “أوميكرون”

أعلن كبير خبراء الرعاية الصحية في روسيا، أندريه تياجيلنيكوف، أن علاج متحور “أوميكرون” ممكن بأدوية تتوفر عادة في صيدلية البيت، باستثناء المضادات الحيوية.

ونبه المختص إلى أن الإصابة بمتحور “أوميكرون” أخف من متغيرات الفيروس التاجي المستجد السابقة، وتظهر أعراضها على شكل ضعف، وألم في العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح وسعال، أي أنها شبيه بأعراض أمراض نزلات البرد الشائعة وهذا ما يجب فعله عند الإصابة به:

1- عزل المصاب وتخفيض درجة حرارته إذا كانت فوق 38 درجة بواسطة أي دواء مخفض للحرارة متوفر في المنزل.

2- غسل الأنف بمحلول ملحي وعمل غرغرة.

3- استبعاد المضادات الحيوية لأنها لا تؤثر في الفيروسات، وتزيد من العبء على جسم المريض.

4- يمكن علاج متحور “أوميكرون” باستخدام أدوية مضادة للفيروسات التي تباع في الصيدليات من دون وصفة طبية وتناولها بالجرعة الصحيحة آمنة تماما.

5- الإكثار من شرب السوائل واستبعاد الأطعمة الدهنية والمقلية من النظام الغذائي.

6- تناول الفواكه الغنية بفيتامين С، وعلى المحيطين بالمريض مراعاة الإجراءات الصحية المعتمدة.