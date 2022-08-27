مختل عقليا يذبح والدته في سكيكدة

الجاني والضحية يقطنان قرب مستشفى الأمراض النفسية

استيقظ سكان حي دماغ العتروس، الواقع وسط مدينة الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، صباح أمس السبت، على وقع جريمة مروعة بطلها مختل عقليا، يدعى “ب. ع” 27 سنة، أقدم على ذبح والدته التي تجاوز سنها الستين، من الوريد إلى الوريد قرب منزلهما العائلي.

وفي تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء التي صدمت سكان المنطقة خاصة، وسكان ولاية سكيكدة عامة، حسب مصادر محلية، فإن وقوع مناوشات بين الضحية والجاني، دفع بوالدته إلى الهروب إلى الشارع بحثا عن من يحميها، لكن الجاني لحق بها وهو في حالة هستيرية وعنيفة جدا، حاملا معه سلاحه “الأبيض”، وأقدم على ذبحها ببرودة دم بواسطة سكين من الحجم الكبير من الوريد إلى الوريد، ورغم تدخل الجيران، لمنعه من الاعتداء على والدته، إلا أنه قام بتهديدهم بالسلاح الأبيض، وأقسم بأن يقتل كل من يتقدم إلى مكان الجريمة، وبعد ارتكاب جريمته فرّ من البيت العائلي، لكن مصالح الأمن طاردته وألقت القبض عليه وذلك بعد استعمال الصاعق الكهربائي لشل حركته، خاصة أنه كان يقاوم بعنف شديد وشراسة.

ولا تزال أسباب وخلفيات الجريمة المروعة مجهولة الأسباب، غير أن الجيران أكدوا أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية حادة منذ سنوات وأحيانا يهيم في الشوارع لوحده لعدة أيام، ثم يعود بسلوك عنيف من دون تعاط للأدوية، وقد يكون ذلك هو السبب الرئيس في ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي أصبحت حديث العام والخاص.

والغريب أن الجاني يقطن مع والدته قرب أحد أكبر المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية على مستوى الشرق الجزائري، والواقع بشارع بشير بوقادوم ومع ذلك لم يتم نقل الجاني المريض إليه، إلى أن ارتكب جريمته.

للإشارة، فإن جثة الضحية حولت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة من طرف أعوان الحماية المدنية لدائرة الحروش والتحقيقات الأمنية جارية مع الابن الفاعل، للوصول إلى حيثيات هذه الجريمة.